碳佐麻里台南創始店11／24熄燈　12月新興園區開「全球最大燒肉」

▲「碳佐麻里」日前公告有20年歷史的府前店（創始店）11/24熄燈。（圖／取自碳佐麻里臉書）

記者黃士原／台北報導

有燒肉南霸天稱號的「碳佐麻里」，日前公告有20年歷史的府前店（創始店）只營業到11月24日，不過業者表示，這並不是代表結束，而是將在12月底開幕的台南新興園區裡，開出全球最大燒肉店。

碳佐麻里是國內知名燒肉品牌，更有燒肉南霸天之稱，目前在台南、高雄各有2家分店，該店走精品燒烤模式，都要訂位才能用餐。而除了燒肉之外，碳佐麻里也跨足火鍋與中餐市場，創立了TANGO麻辣、有你真好火鍋沙龍、有你真好湘菜沙龍，以及T+Cafe&tea咖啡輕食餐廳。

▲碳佐麻里預計將在新園區再度跟大家見面，預計12月開幕。（圖／記者湯興漢攝）

碳佐麻里2019年標下的7000坪的台南新興園區，規劃打造「全球最大燒肉旗艦園區」，預計在年底開幕。不過，府前店則在日前公告只營業到11月24日，但也預告將在新園區再度跟大家見面，還說「只要日期確定，我們會馬上公告新興園區的12月營運日」。

除了碳佐麻里餐飲品牌，碳佐麻里也與誠品首次合作，未來也將由誠品生活提供閱讀、設計、主題展覽等多元藝文體驗。

▲森森燒肉進軍高雄，12/4試營運。（圖／森森燒肉提供）

另外，被網友戲稱「被甜點耽誤的燒肉店」的森森燒肉，日前宣布高雄中正店12月4日試營運，11月21日開放訂位。

台中起家的森森燒肉，用餐方式可選擇套餐或單點，套餐1880元起，單點菜色90元起至999元，餐廳內還設有沙拉水果區、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋區等，都能無限取用。

森森燒肉甜點櫃提供超過10種以上的精緻甜點，包含馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露、瑪德蓮、烤布蕾、鮮奶酪、果實果凍與布朗尼等，被網友戲稱「被甜點耽誤的燒肉店」。