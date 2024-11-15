五桐號「4款新品」全門市開喝！有開心果奶霜奶茶、紅心芭樂綠茶

▲五桐號推出全新2大系列飲品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

新飲品來了！手搖飲品牌「五桐號」推出全新清爽系「紅心芭樂系列」、濃郁系「奶霜甜心系列」，一共有4款限定飲品，即日起於全門市上市。

▲「紅心芭樂系列」選用紅心芭樂分別搭配綠茶、烏龍茶。

五桐號「紅心芭樂系列」是選用紅心芭樂做為主角，有搭配梅子醬、檸檬汁結合茉莉綠茶的「紅心芭樂綠茶」，口感微酸中帶有鹹香，再加上清爽綠茶香，解膩又清爽；「紅心芭樂烏龍」則是把茶底換成烏龍茶，更添醇厚滋味，2款飲品中杯售價55元、大杯65元。

▲「奶霜甜心系列」有開心果奶霜、太妃奶霜。

再來是奶霜控必喝「奶霜甜心系列」，其中「開心果奶霜奶茶」，香濃奶茶結合帶有堅果香的開心果奶霜，香氣十足、甜而不膩；另一款「太妃奶霜奶茶」則是選用焦糖香氣濃厚的太妃奶霜搭配奶茶，打造滑順口感，2款飲品北部售價75元、南部70元。

▲雪絨草莓奶酪重磅回歸。

五桐號冬季限定夢幻逸品「雪絨草莓奶酪」也將在12月重磅回歸，選用鮮奶製成的奶酪鋪底，再層層堆疊新鮮草莓丁、草莓冰沙，最後放上一層厚厚鮮奶奶霜，每一口都能吸到綿密酸甜滋味，還能咬到草莓果肉，售價95元，數量有限、售完為止。

▲「康青龍X蛋仔派對」跨界聯名 。（圖／康青龍提供，下同）

另外，康青龍近日跨界合作派對手遊「蛋仔派對」，聯手推出3款限定紙杯，選用藍、黃、青等鮮艷顏色搭配萌萌蛋仔們的模樣，一旁還有「多加點冰，生活開心」、「為你打氣，喝出動力」等標語，可愛又療癒，即日起於全門市購買飲品即可獲得。

▲同步推出3款聯名飲品。

加碼3款聯名飲品，「藍星晶球」把藍柑橘變身為醇厚奶茶，搭配寒天晶球，打造細緻滑順口感；「粉桃蜜球」選用蜜桃果肉加入雙色黑白珍珠，是款無咖啡因飲品；「金月芋球」則以沁心金萱作為茶底，再放進台灣在地大甲芋頭、台中沙鹿地瓜製成的雙色小芋圓，咀嚼口感滿分。

為歡慶新品上市，即日起至11月19日贈送「金月芋球買1送1券」，每人2張領完為止，限於龍來訂線上點餐使用；期間加碼至門市或龍來訂線上點餐自取任一杯聯名飲品，還可獲得「蛋仔派對虛寶卡」1張，購買兩杯即可獲得2張，以此類推。