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名古屋樂高樂園聖誕節必拍3亮點　有10米積木耶誕樹、互動燈光秀

▲▼日本樂高樂園®聖誕節。（圖／日本樂高樂園®提供）

▲位於名古屋的日本樂高樂園®將從11月22日起舉辦大型聖誕節活動。（圖／日本樂高樂園®提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

位於名古屋的日本樂高樂園®趁著聖誕節即將到來，宣布從11月22日起至12月25日期間推出聖誕節活動，不僅有巨型樂高積木聖誕樹，還有首次登場的互動式燈光秀，以及多個期間限定設施，今年到名古屋過聖誕節，可不能錯過。

▲▼日本樂高樂園®聖誕節。（圖／日本樂高樂園®提供）

▲樂園內還有巨型聖誕花圈可以拍照。

今年日本樂高樂園®推出的「Bric Xmas」活動共有3大亮點，包括：

1.樂園開業以來首個燈光秀登場
這次在樂高®城市園區中的主街道上，將設置數個「心願之石」，只要觸碰石頭，周圍樹木上的燈飾將如同聖誕老人實現孩子們的願望一般一齊亮起，街道將開始變得燦爛奪目。這獨特的體驗將由小孩們的雙手開啟，與家人們一同創造難忘的回憶。

▲▼日本樂高樂園®聖誕節。（圖／日本樂高樂園®提供）

▲高達10公尺的樂高積木聖誕樹。

2.規模世界最大！巨型「樂高積木聖誕樹」與「樂高聖誕花圈」
今年樂園內將設有以61萬個樂高積木拼成，高達10公尺、寬4公尺的華麗樂高得寶聖誕樹，在樂園入口處也可看到由6萬塊樂高積木拼砌而成的巨型聖誕花圈。

此外，由1000萬個以上樂高積木製作，有日本著名城市建築的「Mini Land」也將搖身一變成聖誕節主題的模樣，還有多個特色模型打卡點，讓旅人拍得過癮。

▲▼日本樂高樂園®聖誕節。（圖／日本樂高樂園®提供）

▲有日本著名城市建築的「Mini Land」也將搖身一變成聖誕節主題的模樣。

3.集結8國特色美食，體驗味蕾的環遊世界
「Bric Xmas」活動期間除了期間限定的聖誕主題餐食外，也將推出集結8國特色美食的「世界美食攤位」，包括丹麥、德國、英國、美國、杜拜、馬來西亞、韓國與日本，每一國有一道代表性的特色料理可供選擇，例如丹麥為丹麥肉桂捲，英國為牧羊人派，馬來西亞為叻沙等等，一次享盡多國美食，來場味蕾的環遊世界。
 

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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