ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

遊泰更安全！登船先記名、閱事前公告　泰國喀比海洋觀光新政策

ETtoday旅遊雲

▲泰國喀比紅樹林獨木舟。（圖／記者于佳云攝）

▲泰國喀比推出新觀光安全政策。（圖／記者于佳云攝）

記者陳涵茵／綜合報導

到泰國玩絕對少不了陽光、沙灘、比基尼，在這個終年炎熱的國度，跳進湛藍海水中是開啟度假模式最棒方法，不過東南亞物價低廉，不少商人為了賺錢忽略了許多安全相關措施，有鑑於此泰國喀比府當局定訂了一個全面政策，改善當地所有海洋觀光活動的安全性。

根據《英國每日快報》報導指出，英國保險公司恩茲利（Endsleigh）依2017年的旅遊保險賠償金額，排出了全球10大最危險的熱門旅遊目的地，第一名竟是旅遊勝地泰國，居冠危險旅遊地的原因為交通、水上活動事故等人為問題。

▲蘇梅島,安通國家公園,泰國,沙灘。（圖／記者陳涵茵攝）。（圖／記者陳涵茵攝）

▲旅泰最大安全疑慮就在水上安全與交通。（圖／記者陳涵茵攝）

喀比府政府機構、地方行政組織和旅行社業者們開會通過此措施，對遊客以及當地人員進行在安全和保護措施監督上的整個指揮系統重大改造和升級。包括建立遊客協助中心、升級設備與通訊設施，嚴格執行相關許可、登記和安全規範，密切監測人員來約束限制酒精和麻醉品的消耗使用，組織訓練課程和定期檢查所有海洋船隻以確保具有適當的維護和適航性。

▲泰國喀比紅樹林獨木舟。（圖／記者于佳云攝）

▲泰國喀比紅樹林獨木舟。（圖／記者于佳云攝）

此外，所有登上公共海洋觀光船艇的乘客們必須在艙單上清楚的列出名單，也將被要求觀看以英文、中文或其他語言所發表的安全公告，類似於飛機上的飛行前安全公告。任何可能緊急情況下，可能潛在造成影響安全的身體殘疾或健康問題的乘客們都將提前被告知有關風險。

船長和船員們將會定期收到天氣預報。所有船隻都必須擁有保險金額，提醒乘客們確保環境保育的重要性的安全標誌以及其他文件也同時會以泰文、英文和中文等方式提供給遊客們參考，這些措施將在整個安達曼海岸地區實施。

關鍵字： 泰國旅遊 亞洲旅遊 泰國喀比

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019澎湖海上花火節時間表出爐

中壢「泰國流水蝦」吃到飽試營運

中壢韓式燒肉吃到飽400有找

芋頭控最愛桃園「脆皮芋頭酥」

超療癒！全台9大幾米打卡景點

微風南山美食街必吃5家人氣餐廳

萌！高雄史努比路跑報名開始

角板山賞梅、新溪口吊橋免費玩一天

小馬爾地夫！4月直飛越南芽莊

地表最強拉麵在台中！牛筋入口即化

熱門行程

最新新聞更多

藏身度假酒店裡的森林系寵物咖啡廳

迴轉壽司壽司郎也要到台南開分店

遊泰更安全泰國喀比觀光新政策

曼谷玻璃觀景台從310米高空看腳下

在新加坡用舌尖環遊世界

高雄開放民眾報名跳愛河示愛

黑毛屋市民店680元起吃日本和牛

三種口味日式老屋咖哩三小時完售！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366