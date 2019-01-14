遊泰更安全！登船先記名、閱事前公告　泰國喀比海洋觀光新政策

▲泰國喀比推出新觀光安全政策。（圖／記者于佳云攝）

記者陳涵茵／綜合報導

到泰國玩絕對少不了陽光、沙灘、比基尼，在這個終年炎熱的國度，跳進湛藍海水中是開啟度假模式最棒方法，不過東南亞物價低廉，不少商人為了賺錢忽略了許多安全相關措施，有鑑於此泰國喀比府當局定訂了一個全面政策，改善當地所有海洋觀光活動的安全性。

根據《英國每日快報》報導指出，英國保險公司恩茲利（Endsleigh）依2017年的旅遊保險賠償金額，排出了全球10大最危險的熱門旅遊目的地，第一名竟是旅遊勝地泰國，居冠危險旅遊地的原因為交通、水上活動事故等人為問題。

▲旅泰最大安全疑慮就在水上安全與交通。（圖／記者陳涵茵攝）



喀比府政府機構、地方行政組織和旅行社業者們開會通過此措施，對遊客以及當地人員進行在安全和保護措施監督上的整個指揮系統重大改造和升級。包括建立遊客協助中心、升級設備與通訊設施，嚴格執行相關許可、登記和安全規範，密切監測人員來約束限制酒精和麻醉品的消耗使用，組織訓練課程和定期檢查所有海洋船隻以確保具有適當的維護和適航性。

▲泰國喀比紅樹林獨木舟。（圖／記者于佳云攝）



此外，所有登上公共海洋觀光船艇的乘客們必須在艙單上清楚的列出名單，也將被要求觀看以英文、中文或其他語言所發表的安全公告，類似於飛機上的飛行前安全公告。任何可能緊急情況下，可能潛在造成影響安全的身體殘疾或健康問題的乘客們都將提前被告知有關風險。

船長和船員們將會定期收到天氣預報。所有船隻都必須擁有保險金額，提醒乘客們確保環境保育的重要性的安全標誌以及其他文件也同時會以泰文、英文和中文等方式提供給遊客們參考，這些措施將在整個安達曼海岸地區實施。