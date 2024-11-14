小菜吃到飽！這一鍋推韓式豆腐煲新品牌　11／28前「第2鍋半價」

▲這一鍋集團推韓式豆腐煲新品牌「행복 韓啵 韓式料理」。（圖／這一鍋集團提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻韓式料理的市場，這一鍋餐飲集團推出全新品牌「행복 韓啵 」，全台首店插旗台中公益路美食戰區，11月18日正式開幕，11月28日前推出豆腐煲、特色湯品系列「第2鍋半價」優惠。

這一鍋餐飲集團全新韓式平價品牌「韓啵」，首間店面插旗台中公益路美食戰區，11月18日開幕。鎖定年輕及家庭客層，餐點上主攻韓式豆腐煲與鐵鍋飯組成的滿足套餐，有原味、大醬、泡菜、起司牛奶、菌菇時蔬等口味可選，5種韓式小菜還能吃到飽，平均客單價約為300元至350元。

▲「행복 韓啵 韓式料理」餐點上主攻韓式豆腐煲與鐵鍋飯組成的滿足套餐。（圖／這一鍋集團提供）

適逢入冬，韓啵也供應多款湯品，「打氣蔘雞湯」有著煮到軟嫩的雞腿肉，搭配滿滿蔘味的濃郁湯頭；「療癒豬肉湯」使用豬骨熬製湯頭，並附上辣醬、蝦醬、紫蘇粉，讓客人依喜好調整風味與鹹度，另外搭配上一碗白飯，就成為韓國人最愛的「豬肉湯泡飯」。此外，餐廳還有供應鐵鍋拌飯及鐵板料理。

▲療癒豬肉湯。（圖／這一鍋集團提供）

▲「행복 韓啵 韓式料理」菜單，點圖可放大。（圖／這一鍋集團提供）

歡慶開幕，韓啵也推出一系列優惠，11月18日至11月28日追蹤官方IG並出示畫面，即享豆腐煲、特色湯品系列「第2鍋半價」；11月29日至12月12日，用餐滿500元送價值500元優惠券1份，如果姓名內含有「韓ㄏㄢˊ啵ㄅㄛ」任一同音或同字者，消費任一豆腐煲特色系列餐點，再招待「起司辣炒年糕」1份。

▲王品火鍋吃到飽「和牛涮」插旗中壢。（圖／王品集團提供）

另外，繼肉次方後，王品集團旗下火鍋吃到飽「和牛涮」也到中壢展店，11月20日開幕，同時祭出限定優惠，11月30日前消費頂級和牛套餐並出示官方FB指定貼文，就送「極上和牛鞍下」吃到飽。

和牛涮日式鍋物放題主打火鍋吃到飽，依能享用的肉品不同，餐價從400元多到800多元不等，桃園同德店與台北羅斯福店、台中文心崇德店及高雄博愛店都還有日本A5和牛放題套餐，價格1880元，供應日本A5頂級和牛霜降、日本A5頂級和牛雪花及日本A5頂級和牛極霜，其他還有美澳和牛吃到飽。