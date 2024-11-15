皮克斯粉絲衝！8米高「三眼怪聖誕樹」在林口　3館實景照出爐

▲北中南三據點推出「PIXAR 皮克斯主題造景-繽紛光之祭」，圖為林口二館東口的星空航站。（圖／MITSUI OUTLET PARK）

記者彭懷玉／綜合報導

MITSUI OUTLET PARK林口二館14日正式開幕，與此同時，北中南三據點推出「PIXAR 皮克斯主題造景-繽紛光之祭」，林口店有8米高「三眼怪主題火箭聖誕樹」、6米高的「三眼怪」氣偶；而華泰名品城今年化身大型聖誕夢工廠，聖誕市集更多達48攤，讓民眾遊逛之餘徜徉在溫馨的耶誕氛圍。

▲林口一館中央廣場「歡樂傳送門」。（圖／MITSUI OUTLET PARK）

PIXAR 皮克斯主題造景-繽紛光之祭

年末是闔家團聚、逛街購物的時節，MITSUI OUTLET PARK即日起推出「PIXAR 皮克斯主題造景-繽紛光之祭」，集結迪士尼皮克斯經典電影《怪獸電力公司》、《玩具總動員》、《腦筋急轉彎2》當中各角色，打造童趣又奇幻的耶誕。

▲▼台中港店南四口齊聚《腦筋急轉彎2》中的各角色；台中港店南二口「歡樂奇遇」。（圖／MITSUI OUTLET PARK）

▲台南店1F樹塔廣場「甜心之塔」高達10米。（圖／MITSUI OUTLET PARK）



其中，林口店搬進全台首座8米高「三眼怪主題火箭聖誕樹」，以及6米高的「三眼怪」大型氣偶。台中港店有3米高「毛怪蘇利文」大型氣偶、5米「暖心相遇」聖誕樹。台南店豪氣搬進10米高「甜夢之樹」聖誕樹，還有怪獸電力公司主題驚喜集點活動。不僅如此，指定時間，台中和台南館設施將定時飄起片片雪花，與璀璨燈飾相互輝映，十分浪漫，絢麗燈飾將一路亮至2025年2月28日。

▲桃園華泰名品城聖誕村。（資料照／記者彭懷玉攝）



GLORIDAY Christmas Shopaholic

2024桃園華泰聖誕城主題為「GLORIDAY Christmas Shopaholic 」，11月22日點燈後，一路展至明年元旦。一期有聖誕老人的繽紛夢工廠、二期布置上璀璨隧道、光雕禮物盒、聖誕晶球；三期有聖誕版本的「Shopping店到店」服務，以超現實手法呈現聖誕老人理貨、用爪夾抓取聖誕包裹的歡樂氣氛。

▲華泰名品城聖誕市集共集結了48家人氣攤位。（資料照／華泰名品城提供）



同時，百萬盞暖黃燈泡、綿延1.7公里的燈海隧道妝點上「聖誕捕夢網」，每年少不了的飄雪體驗會再次登場，聖誕市集共集結了48家人氣攤位，搜羅異國人氣美食、應景暖心小物，可以巡遊其中盡情挖寶。