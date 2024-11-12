桃園花彩節「3.6萬坪花毯」免費賞！黑毛豬、金元寶圖騰浮出田間

▲桃園花彩節晉升為「2024大溪水岸花卉」，搶先在11月16日至24日開展。（圖／桃園市農業局提供）



記者彭懷玉／台北報導

桃園花彩節晉升為「2024大溪水岸花卉」，搶先在11月16日至24日開展，地點同樣在大溪月眉休閒農業區，農業局和在地農民以波斯菊、百日草等景觀綠肥作物，勾勒出各種接地氣圖案，目前平均花開3、4成左右，已可看到桃園黑毛豬、金元寶浮現田中央，隨著開展日接近，花海圖騰也會愈漸明顯。

▲農民以波斯菊、百日草等景觀綠肥作物作為顏料，彩繪出一幅幅廣袤的田園畫作。（圖／桃園市農業局提供）



邁入第10年的桃園花彩節，今年擴大為「2024大溪水岸花卉農遊」活動，圍繞在「花彩盛艷」為主題，農民以波斯菊、百日草等景觀綠肥作物作為顏料，農地為畫布，鋤頭當畫筆，彩繪出一幅幅廣袤的田園畫作，從空拍圖可清楚看見桃園特色農產，如黑毛豬、水蜜桃、西瓜、韭菜、竹筍、蓮藕，以及各式海產、畜產，還有桃園在地、樂天桃猿棒球隊吉祥物。

▲每區花田開放程度不同，目前花開約3、4成。（圖／桃園市農業局提供）



桃園市農業局透露，2024花卉圖騰面積為7公頃（約24,200坪），加上農民參與花田競賽所種植的面積5公頃（約15,125坪），會場花田總面積合計約12公頃（約36,300坪），比去年8公頃多出4公頃，比往年活動更為盛大。

▲配合休耕期景觀綠肥作物掩埋後可增加土壤有機質。（圖／桃園市農業局提供）



桃園市農業局表示，配合休耕期景觀綠肥作物掩埋後可增加土壤有機質，每區花田開放程度不同，種植期間不僅可維護地力，避免休耕田雜草叢生，也增加美觀性。

主活動會場就在「大溪李騰芳古宅」，此區以「花田約會」為主題，現場有巨型野餐籃及餐盤、水果，如同大人國的巨型野餐場景，民眾可跟大型野餐籃、大茶杯、大餐盤合影，留下「花田杯緣子」的趣味美照，其他還有各種桃園農產為意象的可愛裝置供民眾打卡。

▲主活動會場就在「大溪李騰芳古宅」。（圖／桃園市農業局提供）



開幕式於11月16日下午3點在李騰芳古宅停車場登場，邀請樂天啦啦隊的樂天女孩、弗莎巴西打擊樂團，以及高人氣偶像男團U:NUS，帶來花田間的迷你音樂會。

▲會場花田總面積合計約12公頃（約36,300坪），比往年活動更為盛大。（圖／桃園市農業局提供）



交通方面，開車族可將車停放在月眉第一停車場、月眉第二停車場、多功能草皮園區停車場、橋頭停車場，活動期間於月眉休閒農業區內有免費接駁車，可搭乘至山豬湖生態園區，接駁車往返停靠點為月眉第一停車場-月眉休閒農業區服務中心-月眉第二停車場-多功能草皮園區停車場-山豬湖生態親水園區，平日每30分鐘一班次、假日每20分鐘一班次，接駁車時間為上午9點至下午6點。

2024大溪水岸花卉農遊 花彩盛艷

活動日期：11/16-11/24

活動時間：09:00-17:00

活動地點：大溪月眉休閒農業區、李騰芳古宅周邊