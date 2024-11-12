ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園花彩節「3.6萬坪花毯」免費賞！黑毛豬、金元寶圖騰浮出田間

▲「2024大溪水岸花卉」11月16日至24日開展。（圖／桃園市農業局提供）

▲桃園花彩節晉升為「2024大溪水岸花卉」，搶先在11月16日至24日開展。（圖／桃園市農業局提供）

記者彭懷玉／台北報導

桃園花彩節晉升為「2024大溪水岸花卉」，搶先在11月16日至24日開展，地點同樣在大溪月眉休閒農業區，農業局和在地農民以波斯菊、百日草等景觀綠肥作物，勾勒出各種接地氣圖案，目前平均花開3、4成左右，已可看到桃園黑毛豬、金元寶浮現田中央，隨著開展日接近，花海圖騰也會愈漸明顯。

▲「2024大溪水岸花卉」11月16日至24日開展。（圖／桃園市農業局提供）

▲農民以波斯菊、百日草等景觀綠肥作物作為顏料，彩繪出一幅幅廣袤的田園畫作。（圖／桃園市農業局提供）

邁入第10年的桃園花彩節，今年擴大為「2024大溪水岸花卉農遊」活動，圍繞在「花彩盛艷」為主題，農民以波斯菊、百日草等景觀綠肥作物作為顏料，農地為畫布，鋤頭當畫筆，彩繪出一幅幅廣袤的田園畫作，從空拍圖可清楚看見桃園特色農產，如黑毛豬、水蜜桃、西瓜、韭菜、竹筍、蓮藕，以及各式海產、畜產，還有桃園在地、樂天桃猿棒球隊吉祥物。

▲「2024大溪水岸花卉」11月16日至24日開展。（圖／桃園市農業局提供）

▲每區花田開放程度不同，目前花開約3、4成。（圖／桃園市農業局提供）

桃園市農業局透露，2024花卉圖騰面積為7公頃（約24,200坪），加上農民參與花田競賽所種植的面積5公頃（約15,125坪），會場花田總面積合計約12公頃（約36,300坪），比去年8公頃多出4公頃，比往年活動更為盛大。

▲「2024大溪水岸花卉」11月16日至24日開展。（圖／桃園市農業局提供）

▲配合休耕期景觀綠肥作物掩埋後可增加土壤有機質。（圖／桃園市農業局提供）

桃園市農業局表示，配合休耕期景觀綠肥作物掩埋後可增加土壤有機質，每區花田開放程度不同，種植期間不僅可維護地力，避免休耕田雜草叢生，也增加美觀性。

主活動會場就在「大溪李騰芳古宅」，此區以「花田約會」為主題，現場有巨型野餐籃及餐盤、水果，如同大人國的巨型野餐場景，民眾可跟大型野餐籃、大茶杯、大餐盤合影，留下「花田杯緣子」的趣味美照，其他還有各種桃園農產為意象的可愛裝置供民眾打卡。

▲「2024大溪水岸花卉」11月16日至24日開展。（圖／桃園市農業局提供）

▲主活動會場就在「大溪李騰芳古宅」。（圖／桃園市農業局提供）

開幕式於11月16日下午3點在李騰芳古宅停車場登場，邀請樂天啦啦隊的樂天女孩、弗莎巴西打擊樂團，以及高人氣偶像男團U:NUS，帶來花田間的迷你音樂會。

▲「2024大溪水岸花卉」11月16日至24日開展。（圖／桃園市農業局提供）

▲會場花田總面積合計約12公頃（約36,300坪），比往年活動更為盛大。（圖／桃園市農業局提供）

交通方面，開車族可將車停放在月眉第一停車場、月眉第二停車場、多功能草皮園區停車場、橋頭停車場，活動期間於月眉休閒農業區內有免費接駁車，可搭乘至山豬湖生態園區，接駁車往返停靠點為月眉第一停車場-月眉休閒農業區服務中心-月眉第二停車場-多功能草皮園區停車場-山豬湖生態親水園區，平日每30分鐘一班次、假日每20分鐘一班次，接駁車時間為上午9點至下午6點。

2024大溪水岸花卉農遊 花彩盛艷
活動日期：11/16-11/24
活動時間：09:00-17:00
活動地點：大溪月眉休閒農業區、李騰芳古宅周邊

關鍵字： 桃園旅遊 大溪區旅遊 花海旅遊 2024桃園花彩節 2024大溪水岸花卉農遊花彩盛艷

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

推薦閱讀

高雄新航線+1！虎航1/21直飛北海道

高雄新航線+1！虎航1/21直飛北海道

桃園花彩節「3.6萬坪花毯」11/16開展

桃園花彩節「3.6萬坪花毯」11/16開展

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

開箱夢幻泉鄉！魔法奇緣天燈海超浪漫

開箱夢幻泉鄉！魔法奇緣天燈海超浪漫

12強賽美食應援優惠　肉食與海鮮控必吃

12強賽美食應援優惠　肉食與海鮮控必吃

碰強震修半年！新月橋11／15開放通行

碰強震修半年！新月橋11／15開放通行

送機票啦！限時抽星宇航空機票

送機票啦！限時抽星宇航空機票

特搜8間最適合聚會的桌菜餐廳！

特搜8間最適合聚會的桌菜餐廳！

士林官邸菊展11／29開跑！亮點先看

士林官邸菊展11／29開跑！亮點先看

藏壽司「板橋遠科店」11/19試營運

藏壽司「板橋遠科店」11/19試營運

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

紫爆花海！新竹「仙草秘境」已開6成

台中24小時「米街清粥小菜」宣布熄燈

老台北人的台式早餐！

開箱／觀光列車「海風號」12/7首航！

北市「黑浮咖啡復興店」低調熄燈！

台中米其林懶人包！收藏27家必比登

特搜8間最適合聚會的桌菜餐廳！

高雄60年隱藏版老字號無名麵攤！

巷弄寧靜咖啡隱身行天宮站平日不限時

雙11餐飲優惠一次看

熱門行程

最新新聞更多

高雄新航線+1！虎航1/21直飛北海道

桃園花彩節「3.6萬坪花毯」11/16開展

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

開箱夢幻泉鄉！魔法奇緣天燈海超浪漫

12強賽美食應援優惠　肉食與海鮮控必吃

碰強震修半年！新月橋11／15開放通行

送機票啦！限時抽星宇航空機票

特搜8間最適合聚會的桌菜餐廳！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366