被甜點耽誤的燒肉店插旗高雄！12／4試營運　11／21開放訂位

▲森森燒肉進軍高雄，12/4試營運。（圖／森森燒肉提供）

記者黃士原／台北報導

被網友戲稱「被甜點耽誤的燒肉店」的森森燒肉，今日宣布高雄中正店12月4日試營運，11月21日開放訂位。

台中起家的森森燒肉，用餐方式可選擇套餐或單點，套餐1880元起，單點菜色90元起至999元，餐廳內還設有沙拉水果區、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋區等，都能無限取用。

▲森森燒肉甜點櫃。（圖／森森燒肉提供）

森森燒肉甜點櫃提供超過10種以上的精緻甜點，包含馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露、瑪德蓮、烤布蕾、鮮奶酪、果實果凍與布朗尼等，被網友戲稱「被甜點耽誤的燒肉店」。

森森燒肉目前8家店分布在台中、新竹及桃園，不過今年9月就宣布進軍高雄，經過3個月的籌備後，今日在官方粉專宣布，高雄中正店12月4日試營運，11月21日開放訂位。

▲肉次方桃園首店！中壢元化店試營運到11/22。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下燒肉吃到飽品牌「肉次方」桃園首店終於跟大家見面了，中壢元化店即日起至11月22日試營運，只要加入官方LINE好友就送折價券，2人同行可享「998元強擊の肉套餐」8折優惠。

肉次方是王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起至998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。