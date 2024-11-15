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亞尼克聖誕限定「雪天使生乳捲」夢幻上市！吃得到綿密北海道奶霜

▲▼亞尼克全新「雪天使生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲亞尼克推出聖誕節限定「雪天使生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接今年聖誕節，甜點品牌「亞尼克」特意打造全新「雪天使生乳捲」，使用池上米穀粉取代麵粉製成蛋糕體，口感更加輕盈，再捲入招牌北海道奶霜餡，麩質過敏者也能吃，即日起於全門市上市。

▲▼亞尼克全新「雪天使生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲使用米穀粉製成的蛋糕體搭配北海道奶霜，香氣十足。

亞尼克推出聖誕節限定「雪天使生乳捲」，雪白外型夢幻十足，選用吸油率比傳統小麥粉低40%的「池上水磨米穀粉」，並捨棄蛋黃及奶油，僅以蛋白打發製成蛋糕體，口感更加輕盈綿密，還帶有淡淡米香，內餡則搭配經典北海道奶霜，更添醇厚乳味，且無論是麩質過敏者或是健康取向飲食者通通能放心吃，售價420元，即日起全門市上市。

▲▼馬祖新村聯名beard papa’s推出2款冰涼車輪餅（圖／beard papa’s提供）

▲▼馬祖新村聯名beard papa’s推出2款冰涼車輪餅（圖／beard papa’s提供）

▲▼馬祖新村聯名beard papa’s推出2款冰涼車輪餅（圖／beard papa’s提供）

另，馬祖新村近日也攜手beard papa’s推出2款冰涼卡士達車輪餅，打破傳統熱熱吃形象，內餡呈現冰涼滑順口感，特意選用beard papa’s卡士達內餡放進車輪餅當中製成「香草卡士達車輪餅」，還有加入巧克力脆片的「卡士達巧克力脆片」選擇，餅皮更印上鬍子爺爺圖案，十分可愛，即日起於馬祖新村開賣，提醒桃園機場、西門町、西湖等門市未販售，售價依各門市為主。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 亞尼克 馬祖新村

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