2025年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包　漢來海港平日享8折

▲漢來海港。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

迎接2025年到來，許多餐廳也推出全新的促銷活動，《ETtoday新聞雲》整理全台15家Buffet新年度的壽星優惠方案，喜歡用吃到飽來慶生的民眾可以參考看看。

漢來海港自助餐廳

壽星本人生日當天用餐享下列優惠，平日8折+原價10%（周一至周五），假日85折+原價10%（周六、周日、國定假日）。

豐FOOD

當月壽星只要招集滿4人（含壽星本人），平日享1人免費用餐（以價低者為折扣優惠），假日享1人半價用餐（以價低者為折扣優惠）。

▲生日當月預訂凱菲屋午間或晚間用餐，享4人同行壽星本人免費。（圖／台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店凱菲屋

生日當月預訂午間或晚間用餐，即享4人同行壽星本人免費。

台北君悅酒店彩日本料理

生日當月預訂午間或晚間用餐，即享4人同行、壽星免費。

台北美福大飯店彩匯自助餐廳

6/30前，午、晚餐時段4人（成人）同行，1位當月壽星免費。

JR東日本飯店鉑麗安全日餐廳

3/31前，4人（含）同行，當月1位壽星免費（服務費以原價計費）。

▲Sunny Buffet明年1月起推出為期兩個月的西班牙主題盛宴 。（圖／業者提供）

茹曦酒店Sunny Buffet

當月壽星於平日午餐或晚餐時段至餐廳用餐，即可享受2人同行1人半價、4人同行1人免費。

凱達大飯店百宴自助餐

6/30前，凡壽星當月持身分證明文件用餐慶生，即享2人同行當月壽星半價；4人同行當月壽星免費（皆需另收原價10%服務費），每位壽星招待精緻蛋糕1份。

台北新板希爾頓Market Flavor悅·市集

凡當月壽星用餐，享4人同行，1人免費優惠。

▲饗聚廚房4人同行當日壽星免費。（圖／台北花園大酒店提供）

台北花園大酒店饗聚廚房

4人同行當日壽星免費，當月壽星享7折優惠。另加贈主廚精選生日蛋糕1份。

新竹豐邑喜來登大飯店盛宴自助餐廳

當日壽星單獨用餐享85折；2人同行1位壽星享7折；3人以上同行，1位壽星由飯店免費招待。壽星提前1日預訂，另贈3.5吋巴斯克蛋糕1份。

星饗道國際自助餐廳

當月壽星7折，生日當天用餐加贈精緻蛋糕。

台中長榮桂冠酒店

當月壽星到館內「咖啡廳」用餐享77折，同行者也有享有9折優惠，最多10位使用。

台中裕元花園酒店溫莎咖啡廳

2/27前，當月壽星憑證件，午餐、晚餐及下午餐可享4人同行，1位壽星免費。

礁溪寒沐酒店MU TABLE

成人壽星於「生日當月」至餐廳享用午餐或晚餐，壽星獨享餐費85折（需支付原價1成服務費）。