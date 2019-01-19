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慕里諾餐飲六品牌過年玩轉轉樂、刮刮樂　最大獎5折優惠

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▲慕里諾餐飲六品牌過年玩轉轉樂、刮刮樂　最大獎5折優惠。（圖／慕里諾餐飲提供）
▲靜岡-勝政豬排以單筆消費滿800元可享刮刮樂。（圖／慕里諾餐飲提供，以下同）

旅遊中心／綜合報導

引進杏桃鬆餅屋、安普蕾修Sweets、伊勢路勝勢豬排、靜岡勝政豬排、鳥丈爐端燒、石壁家SPIGA共六品牌的慕里諾集團，特別於農曆春節期間推出集團各品牌優惠活動，民眾可在2月5日～2月10日期間，依據各店單筆消費滿額，即可參加年節轉轉樂、刮刮樂等活動，最高可享當次消費5折、商品兌換券等各式優惠。

來自日本東京裏原宿人氣名店的「杏桃鬆餅屋」，只要單筆消費滿500元，即可參與轉轉樂活動，獎項包含蘇芙蕾厚鬆餅W乙份、當次消費9折優惠、結帳現折50元等優惠。

▲慕里諾餐飲六品牌過年玩轉轉樂、刮刮樂　最大獎5折優惠。（圖／慕里諾餐飲提供）
▲安普蕾修Sweets則推出消費滿250元可參與新年轉轉試手氣活動。

安普蕾修Sweets則推出消費滿250元可參與新年轉轉試手氣活動，相當於只要購買四顆起士塔以上，即可有機會獲得免費兌換綜合起士塔一盒、隨機法式燒菓子、第二盒半價等超值優惠。此外，2/1～2/10共10天，更有最佳的年節送禮組合，大人小孩都愛的瑪德蓮、布朗尼、堅果塔等燒菓子新年禮盒每日限量20組，期間限定特價350元優惠販售。

▲慕里諾餐飲六品牌過年玩轉轉樂、刮刮樂　最大獎5折優惠。（圖／慕里諾餐飲提供）
▲勝勢豬排也有刮刮樂。

以每個月29日推出肉之日而廣受歡迎的「伊勢路-勝勢豬排」、「靜岡-勝政豬排」，年節推出滿額超值優惠，兩大品牌皆以單筆消費滿800元，即可參與豬年好運-餐後有獎刮刮樂活動，藉由民眾最愛的刮刮樂，可刮出最高當日用餐5折優惠，或有百元一品料理兌換券等優惠。

而提供各式炭火燒烤、釜飯等各式料理的「鳥丈爐端燒」，則以單筆消費滿2000元，即可參與戳戳樂活動一次，獎項內容包含結帳現享7折優惠、現抵金額200元、兌換各式料理等優惠，共有近20項不同獎項，等待消費者一同參與。活動期間，桃園大江店為2/5～2/10，新生店則2/7～2/10期間展開。

與日本合作打造的SPIGA石壁家，特別推出新年現折轉轉樂活動，凡消費單筆滿800元，不僅有機會玩轉盤，轉中當次消費金額8折、現折百元優惠，最高更有當次消費金額5折獎項，趕緊來吃麵享優惠。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
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