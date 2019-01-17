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從早午餐賣到凌晨2點！台南韓式宵夜吃得到飯捲、關東煮

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

ETtoday餓勢力

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

文、圖／愛比妞

台南宵夜又有新的選擇啦～除了燒烤、早餐，現在還有韓式宵夜，有辣年糕跟韓式飯捲，像現在天氣冷冷的，還有關東煮可以選擇。韓夜食堂也是近期開幕的店家，喜歡吃宵夜的朋友，一起來看看吧～

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

韓夜食堂店址位於台南中山路上，接近台南民生綠園中山路口，晚上10點出沒，走過都被關東煮湯的香氣給吸引停留。

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

冬天到了，晚上看到著暖呼呼的關東煮好想來上一碗。關東煮裡面有著各式的食材，還有韓式魚板。

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

現場還可以看到現包的韓式飯捲，等等就想來點一份嚐嚐。

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

韓夜食堂菜單MENU在這邊，除了關東煮外，還有辣年糕、韓式飯捲、韓式辣醬五花肉、梅花肉，較特別的還有烤肋排及烤軟骨排，是以秤重方式販售。

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

韓夜食堂以外帶為主要，如果想要現場吃的人，可以問問老闆，他也會幫你準備桌椅可以現場享用這韓式宵夜。而且老闆是韓國人，聽他講中文有一個腔調還蠻可愛的。

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

韓式飯捲$100

最近突然好想吃韓式飯捲啊!那天經過看到有飯捲!!馬上點一份，裡面有蛋、小黃瓜、紅蘿蔔...等，搭配紫米飯及海苔香味。口感紮實帶有麻油香，吃完還挺有飽足感。我有問了一下，老闆說不一定是紫米飯，有時候是用白飯呦～

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

烤肋排，秤重2克1元，所以價錢我就不寫了，因為秤重賣，每次大小不同，價位當然也不一樣囉～烤肋排口感，上面有鹹香醬汁，感覺肉有醃漬過，吃起來味道鹹甜，肉質不柴，整支拿起來啃還蠻過癮。

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

韓式辣炒年糕 $60

說到韓式料理，辣年糕不可少啊!!韓夜食堂這裡也有～年糕口感Q彈，還有還是魚板，吃起來甜辣甜辣，辣度來說還可以接受，我吃小辣覺得剛剛好。

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

五花肉$90

肥瘦交參，外皮Q韌嚼勁，中層彈軟，裡層肉纖維感，醬汁甜中帶辣，韓式醬料風味，還有搭配芝麻，配電視、飲料的好夥伴。

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

梅花肉$90

梅花肉風味甜甜的，搭配上味噌醬，口感差異來說，梅花油分布比較平均，吃起來肉口感平均軟，帶有甜甜風味。

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

烤軟骨排，秤重1克1元，價錢我就不寫了，因為秤重賣，每次大小不同，價位當然也不一樣囉～軟骨排部位吃起來甜甜的，肉有先醃製過單吃就有味道，肉質口感彈瘦都有，口感稍有韌性。店家也介紹，他們家有些醃料都是韓國進口來的道地口味。

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

韓式魚板一串$30

吃起來跟台式魚板有點不同，韓式的帶點軟Q。

韓式Q麵 $30

魚包蛋(3個30元)/蝦卵(5個30元)

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

韓式Q麵，簡單來說就像是韓國泡麵，麵條口感Q彈，關東煮可以沾年糕的醬，多了點甜辣的滋味也不錯。

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

蜂蜜柚子茶$40

韓式料理最常出現的就是柚子茶，這裡也有ㄟ～柚子茶喝起來香甜清爽。

▲▼台南韓夜食堂。（圖／愛比妞の美食地圖提供）

台南宵夜場又多了一樣可以選擇啦~而且又是韓式料理，現在宵夜選擇越來越多樣化了。

韓夜食堂
電話：0931051706
地址：台南市中西區中山路11號
營業時間：10:00-02:00
其他：附近200元可外送(建議先電話詢問)

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 韓夜食堂 台南美食 台南宵夜 韓式料理 愛比妞

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