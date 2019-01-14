來真的！高雄「跳愛河」示愛開放報名　滿18歲、跳前先簽切結書

▲高雄市觀光局2月份邀50男子跳愛河 。（圖／高雄市觀光局提供）



旅遊中心／綜合報導

高雄新市長上任後力拼愛情產業，不僅愛得濃烈還要愛得瘋狂，2月號召滿18歲情侶檔跳愛河示愛，由男士跳入愛河大聲對岸上的另一伴喊出愛情宣言，現場還提供救生站、準備救生衣等安全防護完全來真的，跳前還要先簽下切結書才能報名。

永浴愛河在高雄可以真的身體力行，高雄拚愛情產業推出「一生一世」1314愛情日活動，未來在每月的13、14日都有不同1314主題，一月主題是愛情套房、二月主題是墜入愛河，號召50位想示愛的男性跳入愛河，對愛人宣告我愛你，另類觀光宣傳手法引起網友正反瘋狂討論。

▲高雄拚愛情產業，邀民眾跳愛河示愛。（圖／記者宋德威攝）



跳愛河詳細報名辦法已出爐，需年滿18歲情侶檔由男士跳入愛河，活動中將設置救生站、準備救生衣等安全防護，也為參加者投保公共意外責任險，跳河位置就在LOVE裝置藝術前，另外，高雄國賓大飯店也將提供5間客房予參加者淋浴更衣。要跳之前還需要先簽下，永浴愛河的愛情宣言切結書。

▲報名跳愛河前要先簽下切結書。（圖／記者宋德威攝）



＊切結書內文如下：

「永浴愛河的愛情宣言」本人保證自身身心健康志願參加活動，並已詳細閱讀過「永浴愛河的愛情宣言」之活動規程及主辦單位於活動前所公告之活動相關資訊，且同意保證護守大會於活動規程中所約定事項，對於活動中需自行負擔的危險性及責任已有 一定的認知與了解，本人並同意活動畫面提供大會無償使用。



地點：高雄市河東路國民街口愛河畔（LOVE裝置藝術前）

線上報名表：http://bit.ly/2McJyKI

活動專線：07-7995678#1521~1529