網拍服飾品牌NuHi 女孩開咖啡館！嚴選來自花蓮的磅蛋糕

點評：網拍服飾品牌 NuHi 開韓風簡約咖啡店了～ 全白色調坐著也好享受！

文、圖／男子的日常生活

店主Yuyu從以前就一直夢想擁有一間自己的咖啡館，因此在網拍服飾品牌 NuHi - 女孩 邁向第四年時，決定成立服飾實體工作室外，也開啟了Nu Studio咖啡館。選擇落腳於台北信義區住宅巷弄的小小公寓裡，一樓賣著咖啡茶飲與手作甜點，二樓則是服飾品牌的新品展示間，每天早上十點即開始營業，替台北帶來韓國風格的穿搭與咖啡空間。

舊公寓改造而成的Nu Studio 咖啡館，建築外牆是穿上輕盈的粉色，裡頭全白的色調，放上店主美國旅行時帶回的器皿擺設與略有幾分味道的桌椅，整體空間走簡約素雅路線。

由櫃檯一分為二的小小空間，共約設置14張座位，非常喜歡跑咖啡館的店主Yuyu，因工作之便也時常有機會探訪首爾的咖啡館，真的不得不說，Nu Studio 的簡潔氛圍，的確也帶著舒服迷人的韓國風格。

▼磅蛋糕(芝麻) $120

Nu Studio 的磅蛋糕選自花蓮的四分之旅甜點工作室，目前有原味、芝麻、巧克力、伯爵茶與抹茶五種口味，個頭小小的磅蛋糕吃起來口感較鬆散，也有點太乾，很可惜沾了上頭的鮮奶油一起，還是無法將口感提升，比較不是我們喜歡的口感。

▼起司蛋糕(焙茶) $150

相較於磅蛋糕來說，個頭不大的焙茶起司蛋糕口感與味道都較為順口。

▼拿鐵$120 & 抹茶拿鐵$140

店內使用喬尼亞Junior的咖啡豆，兩杯飲品喝起來皆簡單順口。此次造訪認為小小的空間能看出店主獨特的心思，整體風格令人喜歡，目前還在試營運期間的Nu Studio，店主表示皆還在做調整中，未來有機會也將增加鹹食的品項。

u Studio

地址 : 台北市信義區永吉路225巷5弄25號

營業時間 : 10:00 ~ 19:00

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