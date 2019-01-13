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甜點控必朝聖！台北「厚舒芙蕾鬆餅」雞蛋香飄散、鬆軟Q彈

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不愛跟風流行，只想踏實分享美食，下定決心要做一名..

點評：舒芙蕾光是用看的就覺得療癒
ETtoday餓勢力

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

文、圖／Hana食旅生活

這天和朋友到西門町星聚點早唱完後，隨即趕攤到已預訂好位置的KOKU café 榖珈琲，位在捷運忠孝復興站和大安站的中間，靠近仁愛圓環，交通還算便利，在訂位前就先查過評價幾乎都還不錯，滿心期待要來嚐嚐～

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲KOKU café 榖珈琲是位於巷弄間的小店，從外面看進去黃色燈光搭配木質裝潢，令人感到十分溫暖。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲抵達時店內早已是滿位狀態，一樓位置不多，且空間也稍嫌略擠了點，另還有地下一樓的座位。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲半開放式的廚房空間，搭配大面透明玻璃，可以讓人清楚看到餐點的製作過程，牆上有寫著咖啡豆的產地與品種。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲舒芙蕾的煎台都正上蓋等待熟成，因為是現點現做，總共有6個煎台在處理客人的需求，此時空氣中已瀰漫雞蛋的香氣。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲店員製作麵糊中，btw他們的制服好好看阿，尤其圍裙讓我很想買下來。我在這裡待了一下，把舒芙蕾的製作過程都拍下來，相當療癒舒心，看完身心靈皆暢快～～～

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲舒芙蕾一開始先用烘焙紙定型，待底部麵糊熟後再將烘焙紙取下。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲店員再利用平鏟子一個一個俐落地將舒芙蕾翻面，不得不說，這個動作我應該看1000個也不會膩，每一個蓬厚的舒芙蕾呈現半熟狀態，稠狀中帶點軟彈的質地，翻面時麵糊自然下壓的畫面真的好療癒阿！

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲翻完面的舒芙蕾，可愛又帶點優雅，會想在這裡多待一會等到起鍋裝盤，但這時人潮開始湧入排隊，深怕擋到人只好作罷......

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲幸運的我們原本訂位時被告知只能坐吧台的座位，但店員看現場有多的大位置，就帶我們到B1入席，這裡的空間比一樓大上許多，也有類似廚房的空間，未來不知道會不會多幾個煎台。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲還有擺置裝飾區可以拍照打卡，跟一樓的空間真的差蠻多。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲這邊有在賣多種類的咖啡豆，100g $160起跳，聽說這裡的咖啡都還不錯喝，下回有機會再來嚐嚐。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲雖然B1空間較大，不過桌與桌之間的距離也是蠻近，很容易就聽到隔壁桌的聲音，但相較一樓的窄小壅塞感，還是好上許多。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲這邊有兩個冰滴咖啡的裝置，看著咖啡一滴一滴產生也令人感到悠閒慢活，一旁有水和餐具可自己拿取。因菜單蠻多頁的，我放在最後喔！

這邊稍微提一下用餐規則
1.內用低消為每人一杯飲品
2.點飲品加舒芙蕾鬆餅可折抵$30
3.因舒芙蕾鬆餅是現點現做，可能需要等30分鐘以上
（建議如果後面有行程別排太緊湊比較恰當）

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲左邊是熱蜜香紅茶$120，中間是蜂蜜檸檬氣泡飲$130，右邊是奇萊山高冷烏龍茶$160

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲我點的是蜂蜜檸檬氣泡飲，蜂蜜味道比較淡，檸檬氣泡微酸清新，入口像在喝汽水般過癮，還蠻順口，但蜂蜜加多一點可能會更好喝。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲穀燒厚舒芙蕾鬆餅$220，一開始點餐時店員說可能要等50分鐘左右，我和朋友們有點嚇到（難怪菜單上要把用餐時間限制劃掉），不過我點的這份大概等了15-20分鐘餐點就上桌，來得意外感到小確幸（可能原味的比較好做），但朋友的水果舒芙蕾鬆餅的確等比較久一點（大概多等10-15分鐘），舒芙蕾上桌後雞蛋香氣飄散，鬆軟Q彈的質地，稍微抖動盤子舒芙蕾會稍微左右搖晃，那畫面真的是很欠吃。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲原味鬆餅附的是北海道四葉乳酪醬，給得份量蠻多，感覺相當濃郁質純。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲舒芙蕾鬆餅上層和底層因為是直接接觸煎台，所以熟度較高，質地較為紮實、雞蛋香氣濃厚，中間的鬆餅則是近乎5-7分熟狀態，質地柔軟鬆厚，感覺得出來是用相當細緻的麵粉製成。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲入口蓬鬆柔軟的口感十分舒服，越咀嚼雞蛋香氣漸漸濃烈，隨著唾液消化轉為綿密細緻，非常好吃。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲沾附滑順濃郁中又帶點清爽的北海道四葉乳酪醬，除了更加濕潤，也增添醇厚的牛奶滋味，帶點微酸溫潤的口感，幾乎沒有多餘的甜味，吃起來感覺沒有太多的負擔，很好吃。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲朋友點的水果舒芙蕾鬆餅$300，沾醬可以選優格或鮮奶油，水果有奇異果、草莓和葡萄，會依季節調整，份量一般般。

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲朋友的沾醬是選鮮奶油，有小嚐一口還蠻好吃的，質地滑順潤口，溫和清爽，一樣感覺吃了沒什麼負擔，相信和舒芙蕾一起吃一定也很不錯。
菜單在這邊

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

▲▼台北大安KOKU café 榖珈琲高人氣舒芙蕾。（圖／Hana 食旅生活 提供）

整體而言，KOKU café 榖珈琲的人氣指數和美味程度的確是成正比，只是價位稍高了些，另外還有抹茶與可可口味的舒芙蕾，會想在下次回訪時嚐嚐看，建議尖峰時段來務必提前預訂座位，否則可能會久候喔。

KOKU café 榖珈琲
地址：台北市大安區大安路一段175巷6號
營業時間：9:00-19:00
電話：02-2709-5799

《Hana食旅生活》
不愛跟風流行，只想踏實分享美食，下定決心要做一名對美食真誠對待、用心紀錄、業餘卻又不輸專業的部落客。
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關鍵字： KOKU café 榖珈琲 台北美食 達人美食 美食情報 大安美食 Hana食旅生活 舒芙蕾

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