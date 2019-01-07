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大阪必買超人氣蘋果派！　外皮酥鬆、內餡濃郁飽滿

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不愛跟風流行，只想踏實分享美食，下定決心要做一名..

點評：光從外表來看口水就已經流不停了！
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▲▼RINGO ルクア大阪店。（圖／Hana提供）

文、圖／Hana

印象中這天下午的行程是逛梅田周圍，做功課時意外發現原來在LUCUA Osaka百貨的B1有我一直很想吃的RINGO，不買東西的我們於是開啟吃貨模式，鎖定目標直接前往覓食，沿途再看看想吃什麼就買來嚐嚐～

▲▼RINGO ルクア大阪店。（圖／Hana提供）

▲這天可能是平日下午，所以沒有什麼人在排隊，整體店面用玻璃隔著，製作過程相當透明化，裝潢設計簡潔明亮，很有質感，擺放兼展示的儲櫃上有整齊排列（如首圖）的蘋果派，看了身心舒暢、療癒感十足，搭配現烤的香氣飄散，更提升想吃的慾望。

▲▼RINGO ルクア大阪店。（圖／Hana提供）

▲我們雖然只有買一個，但也提供紙袋包裝，大紅色的紙袋搭配白色貼紙，簡單不失大方，讓人感覺再吃一塊不同凡響的蘋果派，btw買4個會有盒子裝另打8折優惠。

▲▼RINGO ルクア大阪店。（圖／Hana提供）

▲RINGO Custard cream apple pie 399円（稅入），烤至焦糖色的外皮透著油亮色澤，圓弧型的外觀相當討喜可愛。

▲▼RINGO ルクア大阪店。（圖／Hana提供）

▲從側面看，層層堆疊的派皮像是蓬鬆版的可頌，觸感是硬底子系的酥脆，乾爽不油膩，可以看得到蘋果內餡想竄出，讓人想大咬一口。

▲▼RINGO ルクア大阪店。（圖／Hana提供）

▲咬第一口就可以吃到蘋果內餡，泥中帶塊狀蘋果，濃稠度和甜度都很適中，這讓我蠻意外，以為甜度會和一般日式甜點一樣偏甜，但實際不然。

▲▼RINGO ルクア大阪店。（圖／Hana提供）

▲外層乾爽酥脆、層次分明的派皮，咬起來十分過癮，搭配甜而不膩的蘋果泥塊內餡，真的好好吃喔。

▲▼RINGO ルクア大阪店。（圖／Hana提供）

▲再咬到更深層的內餡就會有另一個驚喜，濃郁滑口的卡士達醬。一個小點心能夠有這麼多不同口感的內餡，十分厲害，也會欣然接受這偶爾得放肆購買的價格！

▲▼RINGO ルクア大阪店。（圖／Hana提供）

▲卡士達醬和蘋果泥塊融合為一，讓原本清爽甘甜的蘋果餡多了濃郁潤滑的口感，從清爽到濃郁完全就像是一個專業廚師的建議用餐順序，讓人感覺"原來你都先想好了!"，算是口感相當細緻安排的蘋果派。

整體而言，雖然一開始看到價格會有點卻步，但吃完認真覺得非常值得一試，應該是目前吃過口感最棒的蘋果派了！現在不用到日本在台灣也吃得到，只是不知道跟日本的有無差別。

RINGO ルクア大阪店
地址：大阪府大阪市北区梅田 3-1-3 ルクア B1F
營業時間：10:00-21:00
電話：06-6151-1284
官網：https://ringo-applepie.com/
FB：https://bit.ly/2CdX7Gi

《Hana食旅生活》
不愛跟風流行，只想踏實分享美食，下定決心要做一名對美食真誠對待、用心紀錄、業餘卻又不輸專業的部落客。
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關鍵字： 日本美食 RINGO ルクア大阪店 酥鬆卡士達蘋果派 Hana 達人美食 美食情報

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