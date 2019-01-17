台中歌劇院出新招！隱藏版「藝術聚落」尋寶遊戲換小禮





▲臺中歌劇院尋找「NTT-TIFA 寶藏」活動，寶藏設置地點以歌劇院為中心。（圖／臺中國家歌劇院提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

台中歌劇院與分子藥局、吳寶春麥方店、蔦屋書店台中市政店、邊譜書店、孵空間等合力打造暗藏機關的「藝術聚落」，寶藏設置地點以歌劇院為中心，從距離最遠的邊譜書店及孵空間走回歌劇院，步行約 12 分鐘可抵達，除了尋寶之外，也很適合安排半日遊。





▲臺中歌劇院與鄰近孵空間等單位合力推出尋寶活動。

台中歌劇院即日起至1月27日止，舉辦尋找「NTT-TIFA 寶藏」活動，以 2019 NTT-TIFA十檔節目中的元素延伸並設定出「關鍵字」，發想特色與藝術性兼具的「代表物品」，如德國萊茵芭蕾舞團《馬勒第七號》的代表物是芭蕾舞鞋、重現劇團的《在遺忘之後》代表物金魚，紛紛轉化成具體的物品，闖關成功可獲得獨家設計的「NTT-TIFA 限定燙貼」，相當適合親子在城市中體驗尋寶樂。

▲▼闖關成功可獲得獨家設計的「NTT-TIFA 限定燙貼」。

此外，歌劇院附近的風鈴木也盛開了，即日起至2月10日，聽綠劇人植栽語音導覽，還有送100元VVG餐飲抵用券。

▲歌劇院附近的風鈴木也盛開了，即日起至2月10日，聽綠劇人植栽語音導覽，還有送100元VVG餐飲抵用券。

2019「NTT-TIFA 尋寶活動」

尋寶時間：即日起至1月27日11:30-20:30

地址：台中市西屯區惠來路二段101號

週日-週四：11:30-21:00；週五-周六及國定假日11:30-22:00

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