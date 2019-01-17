ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

歡迎來到肯辛頓旅店！台南河畔歐風旅店一月新開幕　僅有12間房

ETtoday旅遊雲

▲肯辛頓旅店照片。（圖／肯辛頓旅店提供）

▲肯辛頓旅店新開幕。（圖／肯辛頓旅店提供，下同。）

記者陳涵茵／採訪報導

電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》獨特的外觀、別緻的窗，神秘氛圍深植在影迷心中，台南也有一間夢幻的歐風旅店新開幕，以設計旅店為定位的肯辛頓旅店於今年元月新開幕，全館只有12間房，沿著河岸早晨打開窗就能眺望河景。

▲肯辛頓旅店照片。（圖／肯辛頓旅店提供）

▲肯辛頓旅店緊鄰河畔。

肯辛頓旅店外觀像是別緻的歐風小公寓，飯店經營人沈國愉過去在英國留學就是在肯辛頓校區，回台灣後擔任生物科技專業的大學教授，過去幾年想在人生裡挑戰全新事物，在湖畔蓋間飯店的夢想雛形也漸漸浮現。他表示整棟飯店草圖都是自己親手繪製，在設計時多少受到英倫風建築的淺移默化，從申請執照到開始蓋飯店到完工耗費了4年時間，肯辛頓旅店才終於誕生。

▲肯辛頓旅店照片。（圖／肯辛頓旅店提供）

▲磁磚與欄杆各角落都充滿歐風。

▲肯辛頓旅店照片。（圖／肯辛頓旅店提供）

▲飯店內僅有12間房。

▲肯辛頓旅店照片。（圖／肯辛頓旅店提供）

▲每間房都是樓中樓大空間。

旅店內僅有12間房共有雙人與四人房型，每間都是大坪數樓中樓，平日房價1800元起。飯店內沒有餐廳，沈國愉表示台南是美食之都，希望入住的旅客能走出去品嚐台南美食，附近老字號的牛肉湯、蝦捲等都只需要5分鐘的路程就能抵達十分便利，另外飯店位在府城運河水岸，吃完飯還能沿著河岸愜意漫步。

＊肯辛頓旅店
 地址：台南市安平區建平十七街177號

關鍵字： 特色民宿 台南旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新竹暖冬住房補助加碼至2月底

紫藤隧道、採草莓！台南隱藏景點

一年僅4天　陸海空軍營開放日在這

台南落羽松秘境一日輕旅行4提案

新北新店水產火鍋有波士頓龍蝦

走5分鐘就到的觀海景「報時山步道」

一條路攻略台中后里9景點！

香港明星來台北吃的5家美食

東台灣必拍3處超夢幻天空之鏡

金門「大膽島」3/1全面對外開放

熱門行程

最新新聞更多

台中歌劇院「藝術聚落」尋寶換小禮

澎湖新飯店　房內能看海上花火節

台南河畔歐風肯辛頓旅店新開幕

高雄道地港式米線必點小鍋酸菜口味

華泰名品城最潮唐人街

星夢郵輪三船齊發

人在三萬呎高空為什麼味覺都變了？

春節機票日本貴1倍！冰島僅漲0.9%

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366