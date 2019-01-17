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房內就能看海上花火節！「澎湖灣行旅」即日起試營運

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▲▼澎湖灣行旅。（圖／取自澎湖灣行旅臉書專頁）

▲澎湖灣行旅。（圖／取自澎湖灣行旅臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

澎湖又有新旅店！位於馬公市內的莒光新村，過去是眷村，現在經過改裝翻建、民間公司承包，變成復古旅店「澎湖灣行旅」，不但每一間客房都有獨立庭院，海景房更能直接欣賞馬公觀音亭，不用人擠人，在房內就能欣賞美麗的澎湖海上花節，從即日起開始試營運。

▲▼澎湖灣行旅。（圖／取自澎湖灣行旅臉書專頁）

▲澎湖灣行旅海景房可以直接看到觀音亭。（圖／取自澎湖灣行旅臉書專頁

澎湖灣行旅訂房組陳主任表示，澎湖灣行旅共有7棟眷村建築、共60間客房，建築保有以前眷村樣貌，像是咾咕石、水泥瓦屋頂等。陳主任表示，7棟均為平面式建築，因此所有客房都在1樓，並分為雙人房、三人房與四人房，其中雙人房分為精緻雙人房、豪華雙人房與海景房，且所有客房都擁有獨立庭園，平均坪數為10坪至15坪。

▲▼澎湖灣行旅。（圖／取自澎湖灣行旅臉書專頁）

▲▼澎湖灣行旅客房示意圖。（圖／取自澎湖灣行旅臉書專頁）

▲▼澎湖灣行旅。（圖／取自澎湖灣行旅臉書專頁）

其中最有特色的海景房，更直接面向馬公觀音亭，當澎湖海上花火節到來時，在房內就能欣賞到美麗花火表演；除了客房外，澎湖灣行旅緊鄰的中山堂，以前是提供當地人看電影、休閒娛樂的場域，未來在中山堂後面預計規劃成餐廳，而中山堂內部則計畫會對外招商，同時也計畫會規劃文創園區。澎湖灣行旅從即日起開始試營運，並預計5月對外正式營運。

地址：澎湖縣馬公市介壽路1號
臉書專頁：澎湖灣行旅

關鍵字： 澎湖灣行旅 澎湖旅遊 特色民宿

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