暖冬遊澎湖超省！福朋喜來登3天2夜一人不到3000元





▲福朋喜來登與新開幕的澎湖水族館推出冬遊專案，三天兩夜平均每人只要2,950元。（圖／福朋喜來登提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

澎湖福朋喜來登酒店搶搭觀光暖冬遊熱潮，與新開幕的澎湖水族館推出冬遊澎湖超值專案，此專案優惠還可搭配觀光局暖冬補助方案，最高可折抵1,500元，三天兩夜平均每人只要2,950元，就可悠遊澎湖水族館及享五星級酒店設施。

▲澎湖水族館休館近四年，在2018年8月嶄新開幕。

澎湖水族館休館近四年，在2018年8月嶄新開幕，全新規劃成淺海沿岸生態、珊瑚礁海域、大洋生態、特展區四個展示區以及長達14公尺的海底隧道，結合特殊地質玄武岩、咾咕石牆、仙人掌等景觀，淺海沿岸生態將西吉藍洞景觀做入通道中，身歷波濤洶湧的浪擊音響，魚群在水中遨游，讓人有身歷其境的感覺。





▲搭配SWAVE微浮酒吧提供的風茹茶、仙人掌果實等在地特調。

另外搭配SWAVE微浮酒吧在地特調，在國際樂團熱情演唱與炫麗的燈光下，啜飲融入澎湖在地風茹茶、仙人掌果實的特調飲品，感受渡假該有的愜意與自在。

三天兩夜專案搭配宜客樂海港百匯自助晚餐，融合在地食材與料理手法，以及當季海味，豐盛澎派的澎湖蝦蟹、大補冬進補聖品、現切爐烤牛肋排、月桂冠清酒暢飲，邀旅客來澎湖大啖海鮮。

澎湖福朋喜來登酒店

地址：澎湖縣馬公市新店路197號

