ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

暖冬遊澎湖超省！福朋喜來登3天2夜一人不到3000元

ETtoday旅遊雲

▲福朋喜來登。（圖／福朋喜來登提供）

▲福朋喜來登與新開幕的澎湖水族館推出冬遊專案，三天兩夜平均每人只要2,950元。（圖／福朋喜來登提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

澎湖福朋喜來登酒店搶搭觀光暖冬遊熱潮，與新開幕的澎湖水族館推出冬遊澎湖超值專案，此專案優惠還可搭配觀光局暖冬補助方案，最高可折抵1,500元，三天兩夜平均每人只要2,950元，就可悠遊澎湖水族館及享五星級酒店設施。

▲福朋喜來登。（圖／福朋喜來登提供）

▲澎湖水族館休館近四年，在2018年8月嶄新開幕。

澎湖水族館休館近四年，在2018年8月嶄新開幕，全新規劃成淺海沿岸生態、珊瑚礁海域、大洋生態、特展區四個展示區以及長達14公尺的海底隧道，結合特殊地質玄武岩、咾咕石牆、仙人掌等景觀，淺海沿岸生態將西吉藍洞景觀做入通道中，身歷波濤洶湧的浪擊音響，魚群在水中遨游，讓人有身歷其境的感覺。

▲福朋喜來登。（圖／福朋喜來登提供）

▲搭配SWAVE微浮酒吧提供的風茹茶、仙人掌果實等在地特調。

另外搭配SWAVE微浮酒吧在地特調，在國際樂團熱情演唱與炫麗的燈光下，啜飲融入澎湖在地風茹茶、仙人掌果實的特調飲品，感受渡假該有的愜意與自在。

三天兩夜專案搭配宜客樂海港百匯自助晚餐，融合在地食材與料理手法，以及當季海味，豐盛澎派的澎湖蝦蟹、大補冬進補聖品、現切爐烤牛肋排、月桂冠清酒暢飲，邀旅客來澎湖大啖海鮮。

澎湖福朋喜來登酒店
地址：澎湖縣馬公市新店路197號
 

關鍵字： 澎湖旅遊 福朋喜來登 星級飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新景點！解秘瑞穗「南歐莊園城堡」

台中299吃到飽！還能拍網美照

東台灣1至3月必看三大花海

新莊超霸氣草莓蛋糕　草莓多到炸出來

高雄星空肉肉吃到飽＋冰火五重天

金山24小時佛心平價湯屋

桃園平價火鍋吃龍蝦不用300元

南投季節限定「滿江紅」如抽象畫！

PRADA惡魔牛排菜單搶先看

珍煮丹周年慶1／10全品項半價

熱門行程

最新新聞更多

埔里日本風食堂一秒到日本

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

台中三井摩天輪有搭乘魔術時間！

苗栗炮仗花開了！朝聖黃金瀑布花海

微風南山各樓層餐飲品牌全攻略

隱藏在竹山車站內的竹編老屋餐廳

苗栗鐵道自行車2月試營運開搶

台鐵凌晨開搶春節車票　5秘訣秒訂到

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366