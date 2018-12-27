現在就開始規劃！2019「澎湖國際海上花火節」時間表出爐



▲澎湖國際海上花火節。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2019澎湖國際海上花火節時間表出爐！澎湖縣政府宣布，2019年澎湖海上花火節從將4月18日至6月24日為止，每週一、四晚上在馬公市觀音亭施放，總計22場次，且承諾絕對不加場，呼籲旅客千萬不要錯過！

澎湖國際海上花火節已成為每年春天澎湖觀光盛事，有別於過去都會前進澎湖各鄉鎮進行花火施放，2019年回歸簡樸，從4月18日起至6元24日為止，於每週一和每週四於馬公觀音亭施放。澎湖縣政府表示，除了花火施放外，2019年還將規劃科技與燈光主題效果，同時會設定主題之夜，為澎湖海上花火節注入新面貌。

▲澎湖國際海上花火節是每年盛會。（圖／取自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

此外，配合節慶連假期間，增加5月12日（母親節）及6月8日（端午連假）等兩場加場活動，共計22場次。澎湖縣政府也表示，由於2018年海上花火節由4月一路放到10月，被外界批為過於浮濫，因此今年承諾絕對不會加場，只會在4月至6月間施放。

▲澎湖國際海上花火節2019年時間表出爐。（圖／取自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

2019澎湖國際海上花火節時間表

四月

4月18日（四）開幕

4月22日（一）

4月25日（四）

4月29日（一）

五月

5月2日（四）

5月6日（一）

5月9日（四）

5月12日（日）

5月13日（一）

5月16日（四）

5月20日（一）

5月23日（四）

5月27日（一）

5月30日（四）

六月

6月3日（一）

6月6日（四）

6月8日（六）

6月10日（一）

6月13日（四）

6月17日（一）

6月20日（四）

6月24日（一）閉幕