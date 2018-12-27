ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

現在就開始規劃！2019「澎湖國際海上花火節」時間表出爐

ETtoday旅遊雲

▲▼澎湖國際海上花火節,澎湖海上花火節。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）
▲澎湖國際海上花火節。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2019澎湖國際海上花火節時間表出爐！澎湖縣政府宣布，2019年澎湖海上花火節從將4月18日至6月24日為止，每週一、四晚上在馬公市觀音亭施放，總計22場次，且承諾絕對不加場，呼籲旅客千萬不要錯過！

澎湖國際海上花火節已成為每年春天澎湖觀光盛事，有別於過去都會前進澎湖各鄉鎮進行花火施放，2019年回歸簡樸，從4月18日起至6元24日為止，於每週一和每週四於馬公觀音亭施放。澎湖縣政府表示，除了花火施放外，2019年還將規劃科技與燈光主題效果，同時會設定主題之夜，為澎湖海上花火節注入新面貌。

▲▼澎湖國際海上花火節。（圖／取自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

▲澎湖國際海上花火節是每年盛會。（圖／取自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

此外，配合節慶連假期間，增加5月12日（母親節）及6月8日（端午連假）等兩場加場活動，共計22場次。澎湖縣政府也表示，由於2018年海上花火節由4月一路放到10月，被外界批為過於浮濫，因此今年承諾絕對不會加場，只會在4月至6月間施放。

▲▼澎湖國際海上花火節。（圖／取自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

▲澎湖國際海上花火節2019年時間表出爐。（圖／取自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

2019澎湖國際海上花火節時間表

四月
4月18日（四）開幕
4月22日（一）
4月25日（四）
4月29日（一）

五月
5月2日（四）
5月6日（一）
5月9日（四）
5月12日（日）
5月13日（一）
5月16日（四）
5月20日（一）
5月23日（四）
5月27日（一）
5月30日（四）

六月
6月3日（一）
6月6日（四）
6月8日（六）
6月10日（一）
6月13日（四）
6月17日（一）
6月20日（四）
6月24日（一）閉幕

關鍵字： 澎湖旅遊 澎湖國際海上花火節 澎湖海上花火節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村身份證有4、0門票現省479

1月入住高野大飯店　台東人免費

微風南山獨家餐飲品牌超過30家

「苗栗山中楓葉秘境」超有詩意

生日有2019任一數字拉麵第2碗1元

台北3處「落羽松秘境」一日遊

料爆多！蘆洲「布丁」夾進熱壓吐司

北海道新幹線2019年起加速行駛

高野飯店免費住！元旦優惠懶人包

台北華山小日子商號　文青風選物店

熱門行程

最新新聞更多

買「便宜商務艙、搭機升等」全攻略

明湧元旦首波返鄉潮！雙鐵擠爆程度曝

高跟鞋教堂首次跨年活動一連3天

台中平價工業風餐廳披薩有鹹蛋黃

託運、手提行李注意事項懶人包！

查理布朗咖啡台灣首店結束營業

花蓮人激推海濱餐廳「超狂改造」

暖冬補助！台北美福五星房5千入住

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366