現在就開始規劃！2019「澎湖國際海上花火節」時間表出爐

▲澎湖國際海上花火節。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）
記者蔡玟君／綜合報導
2019澎湖國際海上花火節時間表出爐！澎湖縣政府宣布，2019年澎湖海上花火節從將4月18日至6月24日為止，每週一、四晚上在馬公市觀音亭施放，總計22場次，且承諾絕對不加場，呼籲旅客千萬不要錯過！
澎湖國際海上花火節已成為每年春天澎湖觀光盛事，有別於過去都會前進澎湖各鄉鎮進行花火施放，2019年回歸簡樸，從4月18日起至6元24日為止，於每週一和每週四於馬公觀音亭施放。澎湖縣政府表示，除了花火施放外，2019年還將規劃科技與燈光主題效果，同時會設定主題之夜，為澎湖海上花火節注入新面貌。
▲澎湖國際海上花火節是每年盛會。（圖／取自澎湖國際海上花火節臉書專頁）
此外，配合節慶連假期間，增加5月12日（母親節）及6月8日（端午連假）等兩場加場活動，共計22場次。澎湖縣政府也表示，由於2018年海上花火節由4月一路放到10月，被外界批為過於浮濫，因此今年承諾絕對不會加場，只會在4月至6月間施放。
▲澎湖國際海上花火節2019年時間表出爐。（圖／取自澎湖國際海上花火節臉書專頁）
2019澎湖國際海上花火節時間表
四月
4月18日（四）開幕
4月22日（一）
4月25日（四）
4月29日（一）
五月
5月2日（四）
5月6日（一）
5月9日（四）
5月12日（日）
5月13日（一）
5月16日（四）
5月20日（一）
5月23日（四）
5月27日（一）
5月30日（四）
六月
6月3日（一）
6月6日（四）
6月8日（六）
6月10日（一）
6月13日（四）
6月17日（一）
6月20日（四）
6月24日（一）閉幕