春節出國一定大漲？冰島僅漲0.9%！快來計畫「極光之旅」

點評：漲幅低的都是我想去的！！！

▲冰島雷克雅維克春節機票僅有0.9%的漲幅。（圖／翻攝自librestock）

旅遊中心／綜合報導

9天春節假期倒數計時，今年有計畫出國玩嗎？旅遊搜尋引擎Skyscanner針對春節出國價格進行分析，發現春節平均票價漲幅達到60%，鄰近亞洲城市更是比平時貴上7成，反觀歐美長程目的地漲幅倒是很少，像是冰島雷克雅維克、葡萄牙里斯本、捷克布拉格及德國柏林等，不妨利用難得9天連假計畫一趟「追極光之旅。」

農曆春節一向是出遊旺季，本次資料為近3年旅客使用Skyscanner及網站搜尋各地機票價格的數據資料。據資料顯示，春節期間的機票價格比年平均票價貴上6成，而鄰近亞洲地區的票價更是漲得誇張，像是深受台灣旅客熱愛的日本，如東京、大阪、沖繩的票價甚至比年平均貴上75%以上，仙台更是貴上107%。

▲日本仙台田之島貓島。（示意圖／菜菜子on the road提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

此外，新加坡、馬來西亞、韓國等都有慶祝農曆春節的習慣，此時前往旅遊較容易遇到商家休息，行程安排上也較易受到影響。Skyscanner建議，旅客不妨參考票價漲幅較小的長程城市，無論是享受異國風情或是讓自己好好放鬆充電一下都相當適合。

▲Skyscanner公布春節漲幅最低和最高城市。（圖／Skyscanner提供）

因此，Skyscanner特別整理出漲幅較小的歐美城市，其中德國柏林票價僅比年平均高出4.3%，葡萄牙首都里斯本及捷克首都布拉格則約4%左右，而前往極光冰島首都雷克雅維克的價格則跟年平均票價差不多，僅有0.9%的漲幅，且二月冰島日照時間相對較短，平均下午5點就日落，早上10點左右才日出，非常適合狩獵極光，想目睹極光的朋友們不妨趁這次好好規劃一下「追光之旅」。此外，希臘雅典及榮登「新興旅遊目的地」榜首的土耳其伊斯坦堡在春節期間漲幅也不到10%。