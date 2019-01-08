到下龍灣不用一小時！越南民營「雲頓國際機場」啟用

▲下龍灣。（圖／維基百科）

文／麗塔

越南啟用的新機場，將縮短旅客前往下龍灣舟車勞頓的時間，雲頓國際機場(Van Don International Airport)，它是越南首座民營的國際機場，在2018年12月底已經正式啟用。

根據孤獨星球網站，雲頓機場位在越南東南部的份廣寧省(Quang Ninh)，距離河內約220公里，距離下龍灣也才50公里，也就是從機場出發不需要一小時。據悉，這個機場就是為了讓旅客更容易前往下龍灣而蓋。建商太陽集團(Sun Group)預估接下來兩年旅客數可以達到250萬人次，而在2030年前希望可以達500萬人。



▲ 越南雲頓國際機場(Van Don International Airport)，是首座民營的國際機場，可縮短旅客前往下龍灣舟車勞頓的時間，。（圖／翻攝雲頓國際機場官網）



事實上，雲頓機場為越南在1975年之後所蓋的第二個機場，未來的航線在亞洲的部分將會包含台灣、南韓、日本、中國、泰國、馬來西亞、新加坡和柬埔寨等等。

下龍灣於1994年就被聯合文教科組織納入世界文化遺產，除了是多部電影的拍攝場景之外，因為特殊的地形和獨有的生物，下龍灣成為首都河內之外，越南最是歡迎的旅遊景點之一。而欣賞下龍灣最好的角度就是搭乘遊輪，從水上遠觀。