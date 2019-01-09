小資族版馬爾地夫！4月起桃園首直飛越南芽莊　四天三夜1萬8有找

▲越南芽莊有小馬爾地夫之稱。（圖／芽莊峴港假期提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

想到飛到海島擁抱陽光沙灘，長灘島、峇里島都玩膩了？下一站就飛去越南新秘境，越南芽莊擁有小馬爾地夫的美譽，擁有全越南最美的白沙海岸線，還有北越及中越世界遺產古樸的占塔、寺廟遺跡，以往台灣旅客想前往芽莊需轉機9到14小時，如今越捷航空將從2019年4月3號起從桃園直飛，3個半小時就能抵達。

▲芽莊擁有純淨的白沙灘。



芽莊為越南東南部港口城市，位於胡志明市東北412公里，人口約30萬，市區東側的海岸線綿延5公里長，純淨白沙海灘與湛藍海岸，沿著海灣五星酒店林立，夢想中的海島度假天堂就是這模樣，氛圍如同關島物價卻便宜很多。

芽莊的機場目前只有越南當地航空與越捷航空、越南航空使用，台籍航空無直飛僅有背包客會探險到芽莊，百易新創集團與越捷集團合作推出包機套裝行程，從2019年4月3日起從桃園直飛並辦理快速通關簽證，每周三、六出發，預計6月底也能從高雄直飛。

▲入住五星飯店四天三夜一萬八有找。



芽莊假期已與全台各家旅行社合作目前推出四天三夜與五天四夜遊程，3月前早鳥價分別為17900元與22900元，小資族也負擔得起，皆每晚入住五星級酒店，不走購物團僅進土特產店，讓遊客能沈浸在芽莊的沙灘海水與火山泥SPA中盡情放空。

＊直飛航班資訊：VJ 856 CXR ~ TPE 12：30／16：35；VJ 857 TPE ~ CXR 17：35／19：55