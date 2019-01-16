超浪漫百億夜景在這！小倉散散步　古城賞櫻、市場吃美食

▲小倉皿倉山百億夜景。

記者于佳云／日本北九州報導、攝影

星悅航空自2018年10月開航直飛北九州，成了台灣目前唯一直飛北九州的航空公司，也讓喜愛日本旅遊的旅客多了更多旅遊新選擇。而在離北九州機場約2小時車程的小倉，少了一線城市的擁擠和倉促步調，可以悠閒地逛在地市場、探訪櫻花名所小倉城，還有被選為新日本三大夜景的百億城市美景，感受不一樣的日本悠閒情調。

▲經過近代修復重建的小倉城。

來到小倉，當然不能一探擁有百年時代記憶的小倉城。小倉城建於1602年，屬於罕見的南蠻造風格，過去小倉城曾在1837年遭遇大火，因此現在所見的天守閣、小倉城庭園和武將居館等都是近代重建。而現在的小倉城除了具有歷史意義，同時也是當地的櫻花名所，每到春天，護城河邊 、城堡外開滿櫻花，氛圍又更加愜意浪漫。

▲小倉城庭園清幽寧靜。

現在的小倉城正值維修，預計2019年3月15日完工，雖然無法入內參觀，但仍可造訪一旁的小倉城庭園。小倉城庭園是小倉城藩主小笠原家族的別墅遺跡，重現了江戶時代書院建築風格和池泉回遊式庭園，滿園的樹木和自然植物圍繞著一塘青池，清幽寧靜，四季都有不同風貌。

▲小倉城庭園屬池泉回遊式庭園。

而如果要感受小倉「現代人」的生活，也別忘了到最當地的旦過市場繞一繞。旦過市場是小倉市區最主要的傳統市場，範圍雖然不大，卻能感受到最貼近生活的日常氛圍。市場主要是蔬果、海鮮、漬物和肉品攤販，當中也有不少光用看的就讓人食指大動的小吃，熱騰騰的章魚燒、想吃要排隊的關東煮和大碗實在的丼飯等，跟著當地人吃準沒錯。

▲有百年歷史的旦過市場。

▲▼章魚燒和關東煮都是市場人氣小吃。

如果無法決定要吃什麼，也可以到市場中的大學堂買一碗熱呼呼的白飯，再沿路買齊想吃的小菜舖在飯上，就成了豐盛又最合自己胃口的丼飯，還能體驗當地特色的市場文化。吃飽喝足後，過個馬路就能到對面熱鬧的魚町銀天街逛街購物，而這裡也有不少台灣人最喜歡的藥妝店，搭機前要掃貨可別錯過。

▲▼魚町銀天街吃喝玩樂樣樣都有。

要為小倉一日遊劃下完美句點，就不能不上皿倉山看一眼「百億夜景」。搭乘纜車一路緩緩向上，小倉的城市輪廓越來越清晰，到達622m的山頂，放眼望去，遼闊的景色讓人忍不住驚呼，不管是日落晚霞還是天色暗下後的萬家燈火，都浪漫得不可思議。

▲皿倉山夜景被選評為「戀人聖地」。

▲新日本三大夜景之一的皿倉山夜景。

如果不想吹風受凍，可以到展望台上視野超過200度的全方位景觀餐廳享用美食，另外，山頂上還有一座十分顯眼的「天空巨蛋」，週末時點亮裝飾燈成了戀人最夢幻的約會聖地，說什麼都得在這拍下一張百億夜景美照，為小倉的夜留下無價回憶。





▲山頂的天空巨蛋。

▲在纜車裡也能享受無敵夜景。

小倉城

地址：福岡県北九州市小倉北区城内2-1

旦過市場

地址：北九州市小倉北区魚町4丁目2-18

皿倉山

地址：北九州市八幡東區大字尾倉1481-1

營業時間：【平日】10：00～18：00（上山最後班車為17：20）

【週六、週日、國定假日及特別夜間運行期間】10：00～22：00（上山最後班車為21：20）

票價：登山纜車、單軌纜車往返 成人1,200日圓、兒童600日圓

航班資訊

星悅航空 台北（桃園）－北九州航班時間

北九州（15：55）〜台北（桃園）（17：40）

台北（桃園）（11：50）〜北九州（15：05）／週一、三、四、五、六

台北（桃園）（11：45）〜北九州（15：00）／週二

台北（桃園）（11：35）〜北九州（14：50）／週日