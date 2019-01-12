全日本第一個沖水馬桶在這！小倉「TOTO博物館」大揭密

▲位在北九州小倉的TOTO博物館。

記者于佳云／北九州小倉報導、攝影

說到馬桶，多數人第一個想到的可能都是那常出現在水箱蓋右上角的英文品牌「TOTO」，但你知道，101年前日本第一個沖水馬桶就是來自TOTO嗎？為了紀念創業100週年，TOTO在最初設立工廠的北九州小倉開設第一座博物館，不僅成了小倉新地標，裡頭豐富有趣的馬桶歷史更吸引各地遊客特地造訪，好好認識這位「每天見面卻不怎麼熟悉的好朋友」！

▲博物館內展示馬桶的製作過程。

TOTO博物館在2015年8月開幕，未來感的白色外觀在街上顯得十分搶眼。博物館主要分為一樓的商品展示區和二樓的展覽區，在展示區中，可以看到TOTO在各國販售和最新款的衛浴商品，包含要價約150萬日幣、宛如太空膠囊造型的浴缸，也可以在不同國家的衛浴用品中發現獨特的使用習慣和偏好，宛如一場小型的世界浴室博覽會。

▲▼各國的衛浴用品展示。

走進二樓的展覽區，首先就要帶領大家穿越時空，回溯到沖水馬桶尚未出現的年代。在百多年前，出身製陶業的大倉和親到歐洲考察，體會到了沖水式馬桶的各種優點，便下定決心將這樣的技術帶回日本，經過一連串的研究後，在1914年，全日本第一座沖水馬桶潔白問世。

▲仿造TOTO第一代沖水馬桶的展示品。

▲後來出現的木製馬桶蓋和第一代免治馬桶。

1917年，大倉和親為了把這改變日本人生活習慣的發明推向世界，在盛產黏土和陶石等製作馬桶原料的小倉成立工廠，並成立TOTO的前身「東洋陶器株式会社」，準備大規模生產，但因為當時日本地下水道還不完善，沖水馬桶難以普及，因此在品牌創立前50年都仍以賣陶瓷餐具為主，直到1964年東京第一次舉辦奧運，政府全面提升城市機能，地下水道問題才獲得改善。

▲TOTO過去以販售瓷器餐具為大宗。

▲TOTO特別打造的馬桶造型摩托車。

和存在了3千多年的蹲式馬桶比起來，沖水馬桶在人類歷史上算是十分簡短，但當TOTO博物館將所有馬桶按年份排列展示，就會發現這在我們生活中佔有一席之地的小夥伴以驚人的速度在快速成長，從最陽春的掀蓋式馬桶、更加環保的省水馬桶、40年前出現的免治馬桶到現在功能和按鍵越來越多，現在關於上廁所，已經不止兩三事。

▲過去賣衛浴用品時給客戶看的模型。

▲現在不同功能的馬桶越來越多。

TOTO博物館

開館時間：10：00～17：00（16：30後無法入館）

休館日：週一、年末年初、暑期假日

入館費：免費 團體參觀需要預約（20人及以上）

地址：北九州市小倉北區中島2-1-1



航班資訊

星悅航空 台北（桃園）－北九州航班時間

北九州（15：55）〜台北（桃園）（17：40）

台北（桃園）（11：50）〜北九州（15：05）／週一、三、四、五、六

台北（桃園）（11：45）〜北九州（15：00）／週二

台北（桃園）（11：35）〜北九州（14：50）／週日