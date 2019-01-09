直飛北九州！好吃好逛的溫泉小鎮　「湯布院」散步散策

▲湯布院溫泉小鎮。

記者于佳云／日本九州報導、攝影

位在北九州大分縣的湯布院，是當地最熱門的觀光景點之一，這裡除了有日本三大著名溫泉之一的「湯布院（由布院）溫泉」，周邊的商店街、美食小吃和金鱗湖等景點，更讓這裡成了氛圍閒逸的溫泉小鎮，泡完溫泉後就到附近散步、逛街、品嚐特色料理，四季都能感受不同的湯布院風光。

▲金鱗湖是湯布院熱門景點。

走在湯布院，隨處可見溫泉旅店屋頂冒出裊裊炊煙，路上時常能聞到淡淡的硫磺味，很有舒心療癒的氣息。而從JR由布院站一出來，整條街林立了各式各樣的商店，再往前就能走到最著名也是遊客最多的湯之坪街道，琳琅滿目的土產店、小吃攤、和風藝品店和特色料理餐廳，雖然有不少人氣卻仍保有幾分小鎮的浪漫寧靜。

▲▼漫步在商店街十分愜意。

▲▼五花八門的商店好吃也好買。

在湯之坪街道有不少網路上很有名氣的小吃和必買伴手禮，像是少女們愛不釋口的「B-speak」蛋糕捲、想吃一定要排隊的「湯布院金賞コロッケ」可樂餅、很適合當伴手禮的「金泉堂」炸黑糖饅頭和當地名店「醬油屋」的醬油布丁，都是街上的人氣店家。

▲▼人氣排隊名店的金獎炸肉餅。

▲▼今泉家炸黑糖饅頭。

▲吃起來甜而不膩且帶點醬油鹹味的醬油布丁。

從湯之坪街道繼續往金鱗湖走，中間還會經過一處彷彿穿越時空的歐風小鎮「由布院童話村YUFUIN FLORAL VILLA」，一走進小鎮，彷彿每個人都成了童話故事裡的角色，小屋裡賣魔女宅急便、豆豆龍、阿爾卑斯山的少女等卡通周邊商品，讓人忍不住少女心大發。

▲▼走進童話村化身童話主角。

▲買到失心瘋的卡通周邊商品。

除了商店街，擁有美麗湖光山色的金鱗湖也是湯布院的必訪景點。金鱗湖因為湖面在陽光照射下波光粼粼，有如魚的鱗片般閃閃發光而得名。碧綠的湖色在不同光線下呈現不同的樣貌和風情，每到秋天，湖畔成排的紅色楓葉將金鱗湖點綴的更加耀眼，是秋遊湯布院不可錯過的拍照勝地。

▲▼金鱗湖美景讓人陶醉。

在逛街散步後，當然少不了一頓撫慰人心的美味佳餚。湯布院三大溫泉旅館之一的湯之岳庵，在百年的樓房內提供鄉土料理，利用當地盛產的豐後牛、山女魚、冠地雞和鱒魚等，佐以時令野菜和單純的調味，簡單而豐盛。

▲湯之岳庵是湯布院的知名溫泉旅館之一。

▲豐厚牛沙拉。

▲鹽燒山女魚。



航班資訊：

星悅航空台灣唯一直飛北九州機場

航班時間：

北九州（15：55）〜台北（桃園）（17：40）

台北（桃園）（11：50）〜北九州（15：05）／週一、三、四、五、六

台北（桃園）（11：45）〜北九州（15：00）／週二

台北（桃園）（11：35）〜北九州（14：50）／週日

北九州機場至由布院：

北九州至湯布院可於機場搭乘巴士，車程約2小時。