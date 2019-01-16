走進夢幻顛倒世界！東台灣必去3處「天空之鏡」能拍無邊際美景

▲台東華源海灘。（圖／IG@tpps87212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

玻利維亞的天空之鏡享譽全球，吸引許多旅客遠赴當地只會欣賞那如夢似幻的夢景，在東台灣，也有3處景點能拍出同樣夢幻的天空之鏡，讓人只想站在海天一色中，置身遼闊的天地間，只為捕捉那瞬間的美麗。

▲礁溪天空島上的小木屋。（圖／網友IG@ysm42214授權提供）

礁溪 天空島上的小木屋

透過IG爆紅的民宿「天空島上的小木屋」，宛如一道永遠不會消失的彩虹般，靜靜的矗立在礁溪田園間。想要捕捉這處上下顛倒的美麗彩虹，甚至拍出天空之鏡的畫面可有時間限制，每當年末年初，民宿前的水田休耕時，水面就會清楚倒映著彩虹木屋，美麗畫面也是民眾最愛拍的畫面。

地址：宜蘭縣礁溪鄉時潮村塭底路70之12號

▲台東華源海灣。（圖／網友srlan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台東 華源海灣

台東太麻里除了金針花、多良車站外，近年還有一處秘密觀海景點在IG爆紅，秘密觀海點「華源海灣」不僅可以居高臨下遠眺太平洋美景，位在華源海灣後方的產業道路上，有好幾個農民灌溉用的水塔，與後方月牙形海灣，前後相映出無邊際泳池的視覺感，彷彿來到遺世獨立的「台版天空之鏡」，吸引許多旅客不顧危險前往拍照。

觀海點位在南坑的台九線上，從太麻里市區騎車約5分鐘，從台東市區過來大約20~25分，由於該地位在較危險的產業道路，相當不容易找，加上此處路況不佳且狹窄，會車不易，提醒民眾若要前往時務必注意安全。

▲台東都歷海灘也有天空之鏡美景。（圖／IG@seaboy181提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台東 都歷沙灘

都歷沙灘是衝浪客最愛的海灘之一，同樣也能拍出天空之鏡美景。最推薦在退潮前後一小時的時候前來拍照，因為此時退潮時無風無浪，海面一片平和，站在淺灘上就會出現夢幻倒影，把整面藍天白雲複製在水面上。

想要成功拍到這片夢幻的天空之鏡，建議可以先上網查詢當日退潮時間，提前一小時抵達，比較容易拍出滿意的照片。當天浪不能太大，趁海灘上還有水的時候拍，都是一些需要注意的小細節。