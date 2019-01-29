車控注意！新竹北埔莊園整排復古車展示　連魚都住在車上

點評：整排古董車太可愛了！

▲位在新竹北埔的Lo Sir 復古車莊園。（圖／Abby & Ryan 旅遊．品味生活提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

許多人已經不能滿足於下午茶時段只坐在一般咖啡廳裡來杯茶或點心，市區的咖啡廳只能從裝潢下手，無論是文青風還是網美系，為的就是能吸引客人，這次Abby & Ryan 旅遊．品味生活到了新竹一家莊園，早已是他們口袋名單的店家，品嘗後也分享在《旅遊超爽的！》讓大家一起看看不同於鬧區的咖啡廳會帶來什麼超酷體驗！

▲▼在莊園裡設有景觀台，在上頭欣賞風景頗為放鬆。

位在新竹北埔鄉的Lo Sir 復古車莊園是北昇休閒山莊民宿所打造的復古車咖啡館，Abby & Ryan提到入園有低消限制的，每人為一百元，因此並沒有提供免費入園拍照，進到莊園門口就會看到有一大片停車場，頗為方便，而走到展示廳有一整排的骨董車非常吸睛，不過Abby & Ryan表示，店家並沒有開放參觀，只能隔著玻璃欣賞。

▲在展示廳可以看到整排的復古車展出。

▲除了有復古車的展示，庭園還種有大量的花草，店家也設置了紅色餐桌椅十分搶眼。

▲▼店內的擺設都以車子為元素，從椅子到牆上的裝飾皆是以車子為構思。

走到室內飲食區則會發現，整區都是以車子的相關元素做設計，包括開放式的座位及椅子，牆壁上還掛著車子的前頭燈，Abby & Ryan認為椅子相當舒適，很像賽車椅，另外，他們說，室內用餐最特別的就是一進門口會看到的水族箱，以車子做的造型吸引不少人的目光，也搶著合照。

▲最為吸睛的是以車子為造型的水族箱，吸引許多人駐足拍照。

假日想要找個地方散散心，和家人朋友喝杯下午茶，喜歡車子或是主題餐廳的人，不妨到Lo Sir 復古車莊園看看！

Lo Sir 復古車莊園

地址：新竹縣北埔鄉水磜村8鄰10-3號

電話：03-580-4607

營業時間：10：00－18：00 （週一、二公休，遇假日正常營業 公休延後）（11月～2月平日營業時間至17：00）