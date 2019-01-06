ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

薰衣草季來了！浪漫紫色花海只到3月　還有超唯美純白咖啡館

點評：整片紫色花海拍照超美！
ETtoday旅遊雲

▲▼新竹尖石鄉薰衣草森林。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

▲新竹尖石鄉薰衣草森林2018年5月重新開幕。

旅遊中心／綜合報導　圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛BboyGlider Chen

每年的11月到3月正是薰衣草的花季，其中1月到3月更是盛開的日子，剛好在一年之初徜徉在滿滿的紫色花海中，冬末初春之時，趁著好天氣出門走走，貼近大自然，感受療癒的氛圍！而2019年的薰衣草節來臨，ㄚ綾綾單眼皮大眼睛分享了2018年拍攝的照片先讓大家過過乾癮，看完後就可以準備出發！

▲▼新竹尖石鄉薰衣草森林。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

▲▼每年的11月到3月是薰衣草的花季，而1月到3月則是正值盛開的日子。

▲▼新竹尖石鄉薰衣草森林。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

新竹尖石鄉的薰衣草森林，每到薰衣草季就會有許多遊客前往，ㄚ綾綾提到，尖石店是2018年5月的時候重新開幕，相較於台中的薰衣草森林佔地小了點，但完全不影響賞花的興致！

▲▼新竹尖石鄉薰衣草森林。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

▲園內的主建築為白色木造咖啡館，想要欣賞山景的人坐在裡頭也十分適合。

▲▼新竹尖石鄉薰衣草森林。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

▲▼每到薰衣草季，薰衣草森林就會有許多遊客前往。

▲▼新竹尖石鄉薰衣草森林。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

園區內的主建築就是一棟白色木造建築的咖啡館，ㄚ綾綾表示邊走邊逛的路途中，會發現雖然花況還沒有到非常茂盛，但園丁仍舊不時的在照顧花，即便不是整片盛開的狀態，還是能駐足欣賞。另外，在ㄚ綾綾去拜訪的當天，園內正好在舉行祈福的儀式，工作人員會發送給大家薰衣草，許下自己的心願後，再一同放入火爐中燒掉，隨著煙霧裊裊上升，彷彿願望也會直達天際。

▲▼新竹尖石鄉薰衣草森林。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

▲▼薰衣草森林祈福儀式會發給每個人一株薰衣草，許完願後丟入爐中一同燒掉。

▲▼新竹尖石鄉薰衣草森林。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

除了主角薰衣草相當適合拍照外，ㄚ綾綾說隨處可以在森林裡看到放置的座椅漆上了鮮豔的色彩，不拍照就太可惜了！另外，她也提醒要前來的遊客，可能需要注意防蚊，避免被蚊蟲叮咬！

▲▼新竹尖石鄉薰衣草森林。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

▲尖石店的限定版明信片寫完後可以丟入森林信箱中。

▲▼新竹尖石鄉薰衣草森林。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

▲▼除了主角薰衣草，隨處在森林裡看到漆上鮮豔色彩的座椅也相當適合拍照。

▲▼新竹尖石鄉薰衣草森林。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

薰衣草森林　尖石店
地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號
電話：03-5842013
營業時間：週一至週五 10：30－18：30、週六至週日 10：00－18：30

本文圖片是2018年拍攝

關鍵字： ㄚ綾綾單眼皮大眼睛 薰衣草森林 薰衣草 新竹旅遊 花海旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

薰衣草花開正美！新竹漫步紫色花海、打卡愛情車站一日遊

置身在森林中用餐！新社花園餐廳還能賞青楓、櫻花

新竹散步甜食舒芙蕾　法式香檸爽口、螞蟻人最愛奶茶醬瀑布

超過15公頃「新竹茶花季」開跑！明年2月28日前免費看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019花蓮最受矚目2間新開飯店

帶著行李入住　體驗五星級露營

高雄星空肉肉吃到飽＋冰火五重天

嘉義人一月入住富野渡假酒店0元

桃園平價火鍋吃龍蝦不用300元

桃園6大新開景點

苗栗新開露營地雲海如「白色巨浪」

超愜意！龍潭籃球場旁的咖啡館

精選「全台6處玻璃教堂」超浪漫！

苗栗夢幻歐風玫瑰園花季美到1月

熱門行程

最新新聞更多

東區人氣港式餐廳奶茶王

薰衣草來了！浪漫紫色花海只到3月

雙北2018新開幕飯店盤點

台南永樂市場壽司滿漢全席澎湃上桌

中壢文青風一日遊！抄經、手作乾燥花

全球可麗餅發源地就在這！

瘋狂泡泡實驗室高雄站開跑！

這2家香港蛋塔名店台灣都吃得到

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366