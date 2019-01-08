竹編洞穴造型超吸睛！　隱藏在南投車站內的老屋餐廳

點評：藏在車站裡面也太神秘了啦><

文、圖／萍子

來到南投竹山小鎮，一樣可拍的過癮，萍子好愛-竹青庭人文空間BeyoungGarden，承租竹山老臺西客運站二樓位置，從產地到空間運用在地特色竹山竹子元素，用5500多條竹篾將竹編工藝轉化成最天然環保的綠建築，宛如竹編洞穴造型餐廳超吸睛，南投隱藏版在地美食，餐點推出竹山在地食材，必喝米麩奶茶，竹山竹青庭菜單、竹山簡餐，屬IG網美南投竹山打卡名店，竹山景點推薦，竹山特色餐廳必吃，南投景點推薦。

如何造訪竹青庭人文空間交通BeyoungGarden？可導航直接搜尋竹青庭人文空間交通BeyoungGarden。想停車可停靠在竹青庭後方有條小路通往停車場，只要一分鐘呢，來到臺西客運時請小心，小路上來便是公車的迴轉道，請注意左右來車！請勿將愛車停放於迴轉道避免造成車班誤點。

正面一看，就知道這是竹山老臺西客運站二樓，前方放置了當地竹的裝置藝術，很有看頭，多了一種在地特色。

往內走，不要懷疑，這裡是竹山老臺西客運站車站，隨處可見公車復古老車站之元素，能用在地車站與餐廳結合，讓這裡多了一種文化傳承特色。

看到這個入口，的確會讓人抗拒，要不要往內走，走進客運公車總站旁的大門，前方放置一個立牌，從這入口進入，即可通往二樓的餐廳。

在南投竹山就是盛產竹子，這裡擁有台灣豐富的竹子故鄉美譽，曾幾何時，竹子產業發展式微，竹工藝凋零沒落，竹山在地人口減少外移，漸漸的，竹文化意象開始模糊，老客運站的熱絡開始蕭條，後因承租下了老客運站二樓，從產地，餐桌到空間，都是用竹山在地竹子元素巧妙融入，同時與「竹生活文化協會」共同舉辦竹編策展與文化講座。

沿著洗石子地板往上走，映入眼簾，好震撼，萍子好愛在地文化結合的地景特色藝術建築，5500多條竹篾將竹編從復古紅地磚頂天立地到天花板，形成一個宛如竹編裝置藝術，非常有看頭。

入口處的吧台，開放式，得先在此點餐，吧台也是整個竹的質感，一整體的黃色系色調氛圍。

整個設計宛如竹編洞穴，非常好拍，本身就很挑高，不用擔心碰撞。這裡是當地的人們，為了重新活化這個有歷史的老建築，由一群青年進駐，改造了老客運站的風貌，原先是老員工宿舍，現今注入新元素，老屋再生概念空間，不特別將餐廳的名字取名為餐廳，而是用「人文空間」取代，就是希望能賦竹山在地意義，多了更多期待與夢想希望藍圖。

室內可容納60人座位，大多提供四人座位為主，中間特別用曲線造型打造長桌，成為整間室內的焦點，不同角度觀看這竹編裝置，不得不說這裡的竹編工藝細緻巧妙，光影之間變化，這竹編建築有了呼吸的生命力。

若是假日來訪，有時人潮挺多，建議可提早預約。

雖這裡老舊，卻讓人有種意外之料的驚喜。近看這些竹編，每一個看似不規則，卻實嚴謹井然有序的竹編，編織出一整個竹編網，非常趣味。

座位數量挺多的，依照自己喜好挑選位置。

餐廳其中一區塊，作為藝文展覽空間，不定期更換展覽，展覽主題都與竹山文化、竹子內容相關。

一邊展示，一邊販售，藝術家與旅者交流，若您也喜歡這些工藝品，可購買，光看這些竹子的手工藝，相當細緻，讓人好想收藏。

一旁有個透明玻璃門，可推開通往戶外露天的小庭園走走，吹吹風。

雖戶外小庭園，露天空間不大，卻很有巧思的設計，鋪上碎石子、一條步道及栽種竹子，多了一種清新氣息，增添美麗風景。

竹山竹青庭菜單，一整本A4大的菜單介紹，圖文並茂，設計挺用心，讓圖說故事，讓你來點餐，餐點主要提供了正餐、下午茶、飲料，特別是有火鍋，類似竹山簡餐的套餐料理，還有在地風味餐，屬有特色的竹山鎮餐廳，餐點很特別，引起人興趣。

填寫好自己想要吃的菜色，就拿著這張菜單，到櫃檯結帳，結帳後隨後附上餐點，這裡沒有酌收服務費，餐盤、杯具採自助式拿取。

結帳後會給這張清單，耐心等候上餐，上餐速度挺快的，不會等很久。

每張桌上都有個水杯，裝置花藝，剛好萍子這張桌是竹子，與當地植栽呼應。

筍丁白菜獅頭煲280元，有附贈小菜、茶凍、飲料（升級補差額），光看這套餐就好精緻，非常豐盛，很有飽足感。

獅子頭料理有水準，整鍋熬煮入味，不管有無配飯，都很下飯，一旁的小菜，來自南投在地好山好水，菜色清脆鮮甜，很好吃。

茶凍，吃起來茶味很濃郁，QQ彈牙，看似普通卻很精緻。

山巒旅人地瓜磅蛋糕80元，有傳統的地瓜片，下方很特別是帶點軟Q的磅蛋糕，綠色系呈現，一旁整團的紅豆綿密餡料，甜而不膩，很小巧精緻甜點。

飲料點了：鹿谷金萱綠30元、杉林溪蜜香紅80元、米麩奶茶100元（飲料可選擇餐前或餐後送皆可），每款飲料都用宛如竹子一節一節造型的長透明杯裝置，光看就很好喝。

南投是盛產竹子、茶葉的故鄉，這裡的茶也很有名，這天喝了鹿谷金萱綠，清香四溢，杉林溪蜜香紅回甘潤喉，帶有濃郁的蜜香風味，好喝，米麩奶茶上有滿滿古早味米香漂浮著，上頭散發著米香，多了種小時候的記憶與古早味，令人懷念，奶茶甜而不膩，加入米麩，很濃郁，很好喝，很推薦這款在地飲品。

在一樓的竹山老臺西客運站有放置竹山美食旅遊地圖（如上圖），可免費拿取，規劃竹山深度體驗之旅吧，讓你玩的精采。坐落竹青庭人文空間BeyoungGarden用餐，在大型竹藝作品下細心品味，竹編造型餐廳超吸睛，南投隱藏版在地美食，裝置藝術融入結合復興老車站風華，非常有特色，快來一起拍照打卡記錄這美麗的竹山小鎮吧，你也會愛上南投這裡的美好。

竹青庭人文空間BeyoungGarden

電話：（049）2656-176

地址：南投縣竹山鎮竹山里菜園路27號2樓

營業時間：平日11：00至17：00／假日11：00至20：00（供應午餐時間為11：00-14：00，14：00-17：00為下午茶時段／假日晚餐17：00-19：30）