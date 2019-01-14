板橋南法鄉村輕食雜貨鋪　還有童年最愛的「跳格子」

文、圖／萍子

有愛與包容的地方就有感動，萍子特別要推薦Petit Tuz 小兔子鄉村輕食雜貨鋪，位於新北板橋埔墘市場、板橋中山路附近巷弄，整間乾燥花、南法雜貨、古董為主小店，非常溫馨，提供板橋輕食、下午茶、飲品推薦，全出自板橋兔爸兔媽料理，天然健康食材製作，不用料理包，假日有請視障小朋友來這裡打工，給予機會，非常感人，強力推薦想在板橋聚餐粉絲可朝聖，此篇提供petit tuz小兔子菜單。

如何造訪Petit Tuz 小兔子鄉村輕食雜貨鋪交通？搭乘捷運得到「板橋車站」第2月台出站後，往台北方向公車，車265綠線、234、705、231、1073、藍31到板橋中山路二段的「埔墘站」公車站牌下車2分鐘，若從捷運「新埔站」和「江子翠站」走過來大約都要20分鐘，離捷運站有段距離，位於板橋光仁高中的巷口，巷口是間板橋中山路麥當勞，從麥當勞進入後，右手邊馬上就到了。

門口擺放一台復古風小車，這是他們每天的交通工具，看到有車停放就知道今天有營業。其實這裡是小兔子鄉村輕食雜貨鋪二店，原先的一店已經遷移至此地址，空間更大，更有韻味。

車內乘坐著兔爸兔媽在主副駕駛，超級可愛，還未進入就讓你少女心大爆發，先拍照拍個不停。

Petit Tuz 小兔子鄉村輕食雜貨鋪 入口處放置了許多南法鄉村風的小物，非常有質感，非常好拍，加上綠意盎然植栽點綴，更有豐富的視覺感。

光從外觀擺設陳列，就足以讓人尖叫，是會讓少女超喜愛的板橋特色咖啡館。

推開復古懷舊的Petit Tuz 小兔子鄉村輕食雜貨鋪 老木門，直接進入店內，彷彿有種時光地景錯覺。

小小空間就非常好拍，還有台復古的偉士牌，是真的可以騎的，完全融入一體。

還有台復古小電視，上頭貼上店內Petit Tuz 小兔子鄉村輕食雜貨鋪 品牌logo名，別有童趣。取名「Petit」是法文小的意思，Tuz是兔子諧音，店名緣由來自於兔爸兔媽店老闆的可愛女兒。

小時候常玩的跳房子圖案在復古磨石子地板上，別具意義，很有創意。

推開門進入室內，馬上會震撼！哇！滿滿乾燥花、復古磨石子地板，整間南法鄉村風陳列，井然有序的堆疊擺放整齊，無比壯觀，光看就讓人覺得非常用心，花不少時間整理與購買。

這裡比之前的一店更寬敞，更大間了，容納更多鄉村風小物，光看就很過癮。

每張木桌木椅都是兔爸兔媽自己製作，搭配木椅、工業風椅等混搭，造就這獨特室內景致，別有番風味。

這區以早期台灣復古沙發為主題，也可在此用餐，每一處角落，彷彿有說不完的故事，正在上演，耐人尋味。

盡頭則是半開放式廚房，南法工業鄉村風，每一角落都放置滿滿的，不唐突，很有特色，充滿著溫馨感，連吧台都可以如此漂亮，真是太誘人了。

店內座位數量蠻多的，提供十幾張座位，依照自己喜好挑選位置。

抬頭仰望，滿滿繽紛多彩的乾燥花垂掛而下，宛如花海世界，絕對是女孩們會喜歡的氣氛，也造就這裡成為板橋約會聚會餐廳推薦。

店內會播放著鄉村風音樂，大量雜貨陳列，都出自店老闆自己收藏，對於熱愛古董、鄉村風小物的收藏者來說，這不僅僅是收藏，而是最寶貴的寶藏拿來與大家分享。

若一人來用餐，怕尷尬，可挑選吧台位置，也很有fu。

萍子之所以推薦這裡，是因為這裡有個背後故事讓人很感動，每到週末，這裡會雇用視障小朋友來這裡工作，給予他們機會，老闆們很有愛心，很不簡單，給予他們一個機會。

兔爸兔媽有一個可愛的女兒就叫做小兔子，所以餐廳內角落特地放了一組兒童廚房，一旁還有小兔子當主角，讓人也可與兔子拍照合影。

當天來用餐，兔爸兔媽會先遞上～petit tuz小兔子菜單以及一個按鈴，餐點主要以輕食、甜點蛋糕、飲品為主，有些特色的中式料理餐點需要兩天前預定，這裡完全不使用料理包，全出自兔爸兔媽親子天然食材來料理。

光看petit tuz小兔子菜單，都是手工手寫字體，自己製作，很有溫度，有咖啡、茶、飲品等多種選擇。

蛋糕提供簡單幾款，可洽詢，價錢都很實惠，超值阿。

每張桌上都會有一個小檯燈、植栽，非常注重擺設與細節。

飲料：抹茶蕎麥拿鐵160元，熱的，用非常療癒的可愛杯子上桌，再次讓人少女心要大爆發，太可愛了吧，這款是小紅帽款杯，還會附上一個提籃。

小紅帽的頭就是杯子，這不只是裝飾品，還是實用的壺杯組，裡頭裝著好喝的蕎麥抹茶，抹茶很濃郁，加入了蕎麥香氣，非常對味，好好喝，帶有寒意的秋冬午後，這杯抹茶好暖心。

這天午餐是選擇當天有提供的辣咖哩，全出自兔爸兔媽製作，光看擺盤也不馬虎，講究擺盤，讓人胃口大開。

沙拉裡頭有生菜、紅蘿蔔、小黃瓜、玉米等，很豐盛，濃郁的美乃滋凱薩醬汁，沙拉清脆，好甘甜。

咖哩非常入味，搭配米飯一起吃，好下飯，天然熬煮的味道，少了醬料包風味，吃的更健康。

抹茶巧克力110元／1片，簡簡單單一片蛋糕，抹茶吃起來沒有苦澀味道，帶點甜，切下下方的蛋糕有點扎實，有點硬，若能蛋糕更蓬鬆，會更好吃。

在Petit Tuz 小兔子鄉村輕食雜貨鋪，午後時光，滿滿感動，沒想到板橋還有這麼棒的一間南法鄉村工業風好店，讓人可瘋狂拍照，感受滿滿鄉村風的魅力，若假日來訪，還可看到店內的視障朋友，很不簡單的送餐，感受兔爸兔媽的用心，這個地方讓愛發光，充滿了愛的所在，板橋下午茶推薦，板橋乾燥花餐廳推薦。

Petit Tuz 小兔子鄉村輕食雜貨鋪

電話： 02 8953 3849

地址：220新北市板橋區中山路二段255巷2號

營業時間：12：00～20：00（週二三公休）

交通：捷運得到「板橋車站」第2月台出站後，往台北方向公車，車265綠線、234、705、231、1073、藍31到板橋中山路二段的「埔墘站」下車2分鐘，若從捷運「新埔站」和「江子翠站」走過來大約都要20分鐘