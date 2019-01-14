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台南朋友也吃得到！壽司郎下一站進駐台南新光三越西門

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▲▼台灣壽司郎。（圖／記者黃士原攝）
▲台灣壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本最大的迴轉壽司業者壽司郎（スシロー），繼台灣1號店（台北旗艦店）、2號店「台北中華路店」及高雄夢時代店，以及第4家分店中和環球店後，最新進度是即將前往台南展店，預計進駐台南新光三越西門店，據了解，開幕時間可能落在3月，目前壽司郎已開始召募相關員工。

日本排名第一的壽司郎來自大阪，繼韓國之後，台灣是壽司郎海外第二個展店據點，壽司郎目前（截至6月4日）在日本已有499家店，如果再加上海外則超過500家門店，2017年的年度營業額高達1，564億日圓，2011年度起至今更是連續7年獲得迴轉壽司業第1名。壽司郎也把日本的IT顧客服務導入台灣，包括綜合管理系統、自動化送餐系統及APP訂位系統。


▲人氣商品海苔包飯重新上市了。(圖／記者黃士原攝)


▲大切生鮭魚握壽司。(圖／記者黃士原攝)

台灣旗艦店推出包含副餐及飲料等大約130種餐點，其中壽司類有80種。而日前也推出冬季限定商品，分別是卡門貝爾乳酪生鮭（60元）、卡門貝爾乳酪極上鰻魚（60元）、昆布風味比目魚（60元）、鮟鱇魚肝軍艦（60元）、蟹肉海苔包（60元）、和風生拌甜蝦（40元）、柚香雙貝柱芡汁茶碗蒸（80元）與甜點巧克力香蕉聖代（110元）。

壽司郎台南新光三越西門店
地址：台南市中西區西門路一段658號B2

關鍵字： 美食情報 台南美食 壽司郎

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