隱身石碇山間無菜單蔬食料理！美食與山野自然融為一體

點評：之前去過一次就好難忘阿><

▲石碇文山草堂餐廳，藏在自然環境中。（圖／布老媽新鮮事提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

平常吃膩了大魚大肉，想吃點不一樣的時候，有不少人會考慮蔬食料理，雖然诶有肉，但是僅用蔬菜水果就能做出很多意想不到的料理。在石碇的山中，有一間無菜單的蔬食料理，採用當令食材，且環境幽靜充滿禪意，採全預約制，臨時去還吃不到。

▲充滿禪意的環境。

沿著蜿蜒的北47鄉道前進，可以看到門口的提著文山草堂四個字，雖然地處偏遠，但在山中保有的自然環境與寧靜，雖然占地不大，但充滿著禪意的布置再加上四周的山景，若雲霧繚繞時更增添了另一種感覺。

▲屋內許多書法作品皆出自老闆之手。

走進室內，可以看到許多的書法字畫，大多都是出自草堂老闆之手，很多寶設跟裝飾有都是老闆娘手作的。內部也採用許多落地窗裝潢，除了採光很好之外，室外的自然環境和山景也能一覽無遺，除了桌子之外，也有榻榻米的和室用餐區。

▲▼用餐座位區。

文山草堂採的是無菜單料理，在等餐點的同時也是充滿驚喜。餐點多採用當季食材，透過老闆娘的手藝變化出不同的模樣。文山草堂偏向家常料理，且口味較清淡、沒有過多的調味，反而能吃出蔬食本身的風味。且餐點用的蔬果都是老闆親自採買，因此更能控制品質，隨桌附的熱茶也能回沖。

▲▼餐點多採當令食材，變出各種不同料理。

由於文山草堂採無菜單料理，因此全採預約制，記得先向店家預約。用餐每個人500元，不收服務費也不限時，下午時段也有供應下午茶。想要來感受大自然和禪意的朋友們可以趕快筆記起來。

文山草堂

地址：新北市石碇區碇格路二段2號

電話：02-2665-1688

營業時間：1130-1730(週一、週二休息)

下午茶時段：1430-1730