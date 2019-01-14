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乍看是炸雞！高雄包餡雞蛋酥有4口味　唱台語流行歌免費送

點評：想吃～～
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▲方家雞蛋酥。（圖／evalin0326提供，請勿隨意翻拍，以免侵）

▲吃過雞蛋糕、吃過炸雞，但你有吃過「包餡炸雞蛋酥」嗎？（圖／IG@evalin0326提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

吃過雞蛋糕、吃過炸雞，但你有吃過「包餡炸雞蛋酥」嗎？這個傳統小吃在高雄就吃得到！位在三民區的方家雞蛋酥賣著原味、紅豆、花生和咖哩4種口味，上方還有個趣味牌子寫著「唱台語流行歌換雞蛋酥，每人一首」，相當有意思。

▲方家雞蛋酥。（圖／evalin0326提供，請勿隨意翻拍，以免侵）

▲方家雞蛋酥牌子寫著「唱台語流行歌換雞蛋酥，每人一首」，相當有意思。（圖／IG@evalin0326提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

方家雞蛋酥在地飄香60年，黃色招牌、紅色斗大字體相當醒目，就位在高雄市後火車站的大連路上，開賣不久就湧入不少等候的顧客。酥脆外皮包裹下，嚐得到麵糊原本香氣，激似雞蛋糕的口感，原味就很涮嘴，配上紅豆、花生和咖哩等餡料一起咬下去激盪出另番風味，一個20元，是在地古早味銅板美食。

▲方家雞蛋酥。（圖／evalin0326提供，請勿隨意翻拍，以免侵）

▲配上紅豆、花生和咖哩等口味一起咬下激盪出另番風味，一個20元。（圖／IG@evalin0326提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

方家雞蛋酥的雞蛋酥不是烤的而是用炸的，是店家最大特色之一。老闆努力揉麵糰，一手抓起一團包進餡料，壓成扁平狀，再丟進油鍋裡油炸，一個個形狀不一的雞蛋酥熱呼呼起鍋，光看下鍋油炸的過程就相當療癒。

▲方家雞蛋酥。（圖／yu_wen1616提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼方家雞蛋酥不是烤的而是用炸的，是店家最大特色之一。（圖／IG@yu_wen1616提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲方家雞蛋酥。（圖／yu_wen1616提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

吃過的網友表示，人潮其實沒有斷過，就算不是一次買大量，也算是一個接一個。網友表示，外皮炸得很酥脆，嘴裡散發很純粹的麵糊香，酥脆中帶點Q勁，口感很棒，一個20元很大一個，算是相當平價，幾十年口味都沒變過，是在地人才知道的老味道。

▲方家雞蛋酥。（圖／yu_wen1616提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼一個20元很大一個，算是相當平價，幾十年口味都沒變過。

▲方家雞蛋酥。（圖／yu_wen1616提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

而最特別的是，方家雞蛋酥為推廣母語教育，在攤上有張告示牌，寫著如果你唱一首台語流行歌，就能免費得到一個雞蛋酥，一人限換一次，但多數網友表示不敢在街上大肆唱歌，還是會乖乖掏錢買。

方家古早味雞蛋酥
地址：高雄市三民區大連街131號
營業時間：下午1:30- 7:00（賣完收攤）

關鍵字： 高雄美食 包餡雞蛋酥 方家雞蛋酥 銅板美食

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