抹茶控快看過來！GODIVA推出2款抹茶巧克力霜淇淋



▲GODIVA推出2款抹茶巧克力霜淇淋，圖為抹茶霜淇淋。（圖／GODIVA提供)



旅遊中心／綜合報導

抹茶控快看過來！GODIVA今(14)日起推出冬季限定的抹茶巧克力霜淇淋系列，使用原料包含來自於日本鹿兒島的抹茶粉，並以廣受喜愛的GODIVA香草白巧克力霜淇淋為基底，口味有抹茶霜淇淋與抹茶黑巧克力霜淇淋兩種。

GODIVA 2019年抹茶霜淇淋添加抹茶碎元素，層層堆疊在黑巧克力味脆桶邊緣，讓抹茶的多重滋味；針對GOIVA為黑巧克力迷，GODIVA的抹茶黑巧克力霜淇淋讓抹茶和黑巧克力融於一口，兩種享受一次捕獲。抹茶巧克力霜淇淋系列於1月14日起全台GODIVA門市期間限定推出。

另外，繼林口店、台中港店後，微風南山31 ICE CREAM (31 冰淇淋)也在日前正式開幕，台北粉絲終於可以不用跑到林口吃了！本次帶來20種經典必點、11種季節限定、每月不同的特製夢幻口味，更加入全世界只有台灣才有的限定商品Happy Doll Colorful Monster。





▲31 ICE CREAM (31 冰淇淋)台灣限定的彩色怪獸。(圖／記者黃士原攝)

台灣1-2月期間販售的11種限定口味(SEASON FLAVOR)中，廣受世界各國歡迎的「Rainbow Sherbet」彩虹雪酪讓你一口嚐到柳橙、鳳梨、覆盆子的口感，介於冰淇淋和雪泥間，還有千萬不能錯過的「Burgundy Cherry」，櫻桃冰淇淋加上滿滿的櫻桃，同樣讓妳一口接一口的停不下來。

這草莓季節「31 ICE CREAM (31 冰淇淋) 也沒缺席，除了草莓牛奶、草莓起士蛋糕、十足草莓、香蕉草莓外，2019年首月的夢幻限定(FLAVOR OF THE MONTH)系列-首款就是「Three Berry Fromage」綜合草莓起士，由草莓冰淇淋加上覆盆子與藍莓彩帶，酸甜的三種莓果加上柔順起士風味的冰淇淋。