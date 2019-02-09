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新年吃太多耍肉去！新開「運動中心」TRX、攀岩、空中舞躍

點評：需要好好動一下惹～
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▲新年耍肉去！盤點新開「運動中心」

▲中壢國民運動中心30日試營。（圖／桃園市政府提供）

▲去年9月中壢區誕生桃園最大的運動中心。（圖／桃園市政府提供）

旅遊中心／整理報導

過年窩在家難免吃太多，接近開工的此時不妨來運動中心甩肉吧！去年年底分別在新北三峽、桃園中壢、台中、台南、宜蘭陸續新開運動中心，趁9天連假來運動中心上TRX、打球、攀岩、跳舞、跑跑步，用健美體魄迎接全新2019年的到來！

▲新北市三鶯國民運動中心9/30試營運。（圖／新北市政府新聞局提供）

▲新北市三鶯國民運動中心去年9月底試營運。（圖／新北市政府新聞局提供）

1.新北市三鶯運動中心
新北市三鶯運動中心去年9月底試營運！內部包括50公尺游泳池、體適能中心、撞球、桌球、壁球室、韻律教室、多功能教室等空間，還有全台首創的空中舞躍課程。

新北市政府表示，三鶯運動中心是新北市第13座運動中心，繽紛外觀由色塊拼貼，戶外帶狀綠地是老少咸宜的槌球場，硬體設有地方特色運動項目角力及柔道練習場，更引進空中舞躍課程讓民眾搶先體驗，為全台運動中心首創。

▲新北市三鶯國民運動中心9/30試營運。（圖／新北市政府新聞局提供）

▲新北市三鶯國民更引進空中舞躍課程讓民眾體驗，為全台運動中心首創。（圖／新北市政府新聞局提供）

三鶯國民運動中心執行長鍾任翔表示，新北市國民運動中心「一館一特色」，館內特別設置當地中小學體育發展特色的角力及柔道練習場。課程部分，率先引進空中舞躍（Bungee Dance），該課程來自泰國，是用攀岩吊帶及進口彈力繩為單點支撐，結合空中瑜珈、韻律有氧等動作混合，難度再升級，核心肌群跟平衡感是兩大重點，消耗的熱量還比踩飛輪來得更多。

新北市三鶯國民運動中心
地址：新北市三峽區文化路210巷12號
開放時間：06:00-22:00
電話：02-26749088

▲中壢國民運動中心30日試營。（圖／桃園市政府提供）

▲中壢國民運動中心3樓的露天攀岩場。（圖／桃園市政府提供）

2. 桃園-中壢國民運動中心
桃園最大的運動中心在中壢區三光路上！中壢國民運動中心去年8月30日試營運，場館一共有7層樓、地下2樓則為停車場，除了溫水游泳池、SPA池、體適能中心、桌球室、飛輪教室、韻律教室、籃球場、羽球場之外，比較特別的還有3樓的露天攀岩場、棋藝閱覽室、武術教室、TRX教室和棒壘球打擊場等設施。

▲中壢國民運動中心30日試營。（圖／桃園市政府提供）

▲中壢國民運動中心TRX教室。（圖／桃園市政府提供）

中壢國民運動中心
地址：桃園市中壢區光明里三光路350號
開放時間：06:00-22:00
電話：03-4951930

▲▼台中港區運動公園。（圖／取自台中港區運動公園臉書專頁）

▲台中港區運動公園有戶外溜冰場。（圖／翻攝自台中港區運動公園臉書專頁）

3.台中港區運動公園
繼朝馬、北區、南屯國民運動中心啟用後，台中港區運動公園也於去年12月30日開幕，館內有包括體適能健身中心、韻律教室、羽球場、桌球場等專業運動設施，以及在藍天白雲下的戶外溜冰場，同時也是競賽型溜冰場。

台中港區運動公園是台中市在海線港區第一座標準的港區運動公園，由市府出資2億2千萬元在海線蓋的第一座、也是台中第四座的標準型運動場館，提供市民優質且平價的運動健康服務。

台中港區運動公園
地址：台中市沙鹿區自強路301號
開放時間：06:00-22:00
電話：04-26351013

▲台南永華國民運動中心。（圖／南人幫 - Life in Tainan）

▲台南首座室內複合式「永華運動中心」去年9月2日試營運。（圖／南人幫 - Life in Tainan提供，以下皆同）

4. 台南-永華運動中心
台南首座室內複合式「永華運動中心」去年9月2日試營運！占地近三公頃，為全國最大、設施最完善的國民運動中心，南、北棟建築，包含游泳池、體適能中心、韻律教室、羽球、籃球、桌球、撞球等一應俱全，還能挑戰刺激滿分的空氣槍射擊。新場館也有TRX、瑜珈、飛輪、有氧等多樣課程，讓民眾活動筋骨之餘，還能一起打擊卡路里。

▲台南永華國民運動中心。（圖／南人幫 - Life in Tainan）

▲永華國民運動中心羽球、籃球、桌球、撞球等一應俱全。

永華國民運動中心
地址：台南市中西區中華西路二段30號
開放時間：06:00-22:00
電話：06-2986111

▲▼宜蘭國民運動中心。（圖／翻攝自宜蘭國民運動中心臉書專頁）

▲宜蘭國民運動中心。（圖／翻攝自宜蘭國民運動中心臉書專頁）

5.宜蘭國民運動中心
宜蘭國民運動中心去年10月中開始試營運，也是東台灣第一座運動中心，館內設施包括7個長度25公尺的溫水游泳池、烤箱、蒸氣室、體適能中心，還有宜蘭縣內第一座室內攀岩場，提供民眾多樣化的運動體驗。

宜蘭國民運動中心
地址：宜蘭縣宜蘭市公園路66號
營業時間：06:00-22:00
電話：03-9254566

關鍵字： 運動中心 台南旅遊 桃園旅遊 中壢旅遊 中壢國民運動中心 永華國民運動中心 新北市三鶯國民運動中心 宜蘭國民運動中心 走春 春節旅遊

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