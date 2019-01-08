台中三井摩天輪有搭乘魔術時間！3處燈飾同時亮起浪漫爆表

點評：我要叫我家閃光假日帶我去坐摩天輪嘻嘻＞＜

▲海景摩天輪。（影／E家愛吃愛旅遊提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

全台唯一能夠遠眺海景的摩天輪就位於台中三井outlet，逛街之餘也能來感受美麗的台中港景致，而搭乘摩天輪的時間點也很重要，部落客E家愛吃愛旅遊就在《旅遊超爽的》分享欣賞唯美日落的最佳時刻，將美景盡收眼底。





▲摩天輪位於outlet裡的第一區。（圖／截圖自E家愛吃愛旅遊，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）





▲白天時候搭乘可以欣賞一整片蔚藍天空。

今年台中三井outlet盛大開幕後，除了有超多知名品牌及日本餐廳進駐外，最大亮點絕對是來自北海道的海景摩天輪莫屬，掛載36個車廂，E家愛吃愛旅遊建議大家可以在下午五點半左右之間，夕陽正緩緩落下時搭乘，不但能夠欣賞由陽光渲染的橘黃美景外，還能夠遠眺台中港的夜景，以及享受摩天輪亮燈的一瞬間，超級浪漫，真的會讓人大叫一聲~wow！

▲黃昏時分搭乘更是有氣氛，微醺氛圍讓許多情侶、夫妻一起前往享受浪漫時分。





▲夜晚還有機會可以看到摩天輪的七彩燈光秀。

台中三井OUTLET海景摩天輪

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

時間：11：00－20：00

平日票價：大人150元／小孩100元／博幼票100元

假日票價：大人200元／小孩150元／博幼票100元