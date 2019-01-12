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一碗省20～50元！日本豚骨一燈8款拉麵16日起降價

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在日本美食網站Tabelog票選NO.1的東京拉麵之王「麵屋一燈」，姊妹品牌「豚骨一燈」將於29日正式進駐「統一時代百貨」台北店B2樓。（圖／黃士原攝）

▲在日本美食網站Tabelog票選第一名東京拉麵之王「麵屋一燈」，姊妹品牌「豚骨一燈」。（圖／黃士原攝）

旅遊中心／綜合報導

日本東京拉麵之王麵屋一燈的姐妹品牌「豚骨一燈」2017年登台，靠著濃厚豚骨湯頭收服饕客的胃，在這個什麼都漲的時代，豚骨一燈竟傳出從1月16日起將調降消息，店內8款拉麵品項將調降20至50元，拉麵控可以準備再吃一波。

▲▲豚骨一燈招牌的濃厚魚介拉麵。。（圖／記者黃士原攝）

▲豚骨一燈招牌的濃厚魚介拉麵。（圖／黃士原攝）

豚骨一燈全台共有2間分店，目前只有台北信義統一時代百貨與桃園台茂店吃得到，相較於麵屋一燈以雞湯為基底，豚骨一燈，招牌濃厚魚介拉麵、一燈白豚拉麵、豚骨魚介沾麵都是以濃郁豚骨湯頭為基底，以龍骨、腿骨熬煮14小時至骨頭化開，讓湯頭富含濃厚膠質感，有奶油般的細膩感。

▲豚骨一燈。（圖／viviyu）

▲豚骨一燈桃園店。（圖／viviyu

價位方面，店內最便宜一登白豚拉麵一碗160元；最貴特製豚骨魚介沾麵一碗要價290元，如今調整降20至50元，省下來的錢還可以多加料。所有品項中以「特製白豚拉麵」原價240元與「特製黃金白豚拉麵」原價270元調整幅度最大，一次降價50元，其他拉麵也至少20元的價差，至於調降原因與調整後的菜單價位，官方則表示日後會一併公佈。

▲豚骨一燈。（圖／viviyu）

▲豚骨一燈目前菜單價格，最新調降價位待官方日後一併公佈。（圖／viviyu

豚骨一燈
台北信義B2
地址： 台北市信義區忠孝東路五段8號

桃園台茂購物中心5Ｆ
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號

＊以上圖片「VIVIYU小世界」~遊遍全台．放眼世界授權提供。

關鍵字： 豚骨一燈 日本美食 台北市美食 拉麵

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