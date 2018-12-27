高雄觀音山無名咖啡　眺望義大跨年煙火第一排不限時！

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋..

點評：夜景完美，東西也看起來好好吃！

文、圖／高雄美食地圖

跨年煙火無敵視野

無限時還可外帶食物來野餐

座落在觀音山的無名咖啡，相信不少人都曾前往探訪，除了可以泡茶看夜景大啖桶仔雞，還有親子遊樂空間，每逢假日就苦思適合遛小孩處所的家長們，又多了一個親子玩樂地點。更棒的是每到年末耶誕及跨年節慶，不限時的空間很適合大學生們來聚餐玩交換禮物，跨年時更因為鄰近義大世界，有著煙火美景第一排的優勢，不用到義大人擠人也能好好看美麗的煙火。

因應入冬季節山頭寒冷的氣溫，新推出了麻辣鴨血和個人小火鍋，讓遊客可以邊泡茶邊喝上一碗暖暖的熱湯。

入夜後鄰近的義大夜景也十分清晰。

（攝影：阿雄、小高／撰文：Sabrina、Carrie）

冬季暖心新品-麻辣鴨血魚丸

在冬夜的觀音山裡喝上一碗熱熱的麻辣鴨血湯，真是太舒服不過啦！

就在這攤充滿和風味的小攤車販售

冬季暖心新品-個人小火鍋 (跨年當日無供應)

冬季限定火鍋之麻辣湯頭來也，入秋將冬之際，暖身溫脾讓人渾身發熱的麻辣鍋最好了。不吃辣的也有牛奶鍋、養生、原味的湯頭。

不只湯頭香濃夠味，肉片、火鍋料、蔬菜等食材配料也都不客氣，能讓人吃得飽嘟嘟的。

特別提醒，小火鍋只能限在1樓平台食用。

跨年或耶誕聚會，大伙兒想殺時間時，還有桌遊可以租借哦！

也有適合親子同樂的桌遊選擇

【親子遊樂區】

憑山而建的無名咖啡園區，擁有四棧風情各異的觀景樓層，如今更在一樓增設了親子遊樂空間，不僅有大地坪的戲水池、沙坑，室內遊戲區，上面更有遮陽頂棚，不必擔心陽光曝曬，即使戲水濕衣，也有更衣室可供使用。孩子戲耍時，大人可以在一旁的座位區泡著茶就近監視，各得其所。

潔白的沙坑對小孩總有莫名的吸引力，挖沙疊沙，不亦樂乎。

沙坑裡附有玩沙的小玩具，還不用自備呢！家長只要煩惱如何把孩子喚出坑。

室內遊戲間鋪覆了軟墊，還有大型遊戲積木。積木堆疊，誘發孩子的創造力與想像力。

手足球檯，大人也可以一起同樂。

老少咸宜的空氣冰球桌，就來場親子對決吧！

親子遊樂區的室內座位區，不僅有冷氣，大片玻璃窗讓家長可以安心看著孩子玩樂。

在園區四處晃蕩自由放養的羊咩咩很親人，讓兒童也能體驗親近動物之樂。

孩子玩耍的同時，大人就不妨安坐一旁泡泡茶聊聊天。園區有提供茶具爐火和泡茶專用的RO逆滲透水，非常方便，一張門票可以折抵一組茶具使用。

不能用門票折抵的瓜子餅乾，一包只要銅板價50元。配茶剛剛好。

玩累了，來點小孩最愛的炸物拼盤，有脆薯、洋蔥圈和雞塊(不在門票折抵的範圍內，需另購)。補充完體力，又可以戲水玩砂再戰一回。

周一~周四下午5點半之後就有現烤的桶仔雞和鹹豬肉可點來吃(周五~周日中午12點就有提供，現烤要等50分鐘建議先預約)。很適合家庭聚會分食。桶仔雞簡單以蒜頭和米酒調味，就能吃到桶烤美味，鍋裡由雞身滴淌下來的雞油，更是不能錯過的精華！

石板鹹豬肉的鹹香富嚼勁，用來佐茶，也很讓人吃喝都滿足。

切塊的鹹豬肉，貼心的附上生菜，單吃肉或是夾在生菜裡一起食用更清爽。

帶著孩子想度過一個悠閒放鬆的假日，不妨遠離塵囂，全家一起來山上走走，在群山環繞下呼吸新鮮空氣、俯瞰美景，享受大自然的幽靜清新，又能讓孩子盡情玩樂，還有什麼比這個更輕鬆愉快的呢？

晚上時間又是截然不同的景色，鄰近義大世界的摩天輪流轉著絢爛燈火。





無名咖啡

地址：高雄市仁武區公館三巷21之20號

電話：07-6569696

時間：咖啡館：週一 ~ 週四 早上11:00 ~ 凌晨1:00 / 週五 ~ 週日 早上11:00 ~ 凌晨2:00；桶仔雞：週六 ~ 週日 中午12:30 ~ 晚上22:00 (烤雞約需50分鐘，請先預約)

入園費：全票200/學生票150元/半票(身高110~140cm) 100元

其他：【跨年當天票價調整】營業時間延長至凌晨3:00

全票&學生票$350、半票$150(110~140cm)、(跨年當日無8折優惠)

門票可兌換指定飲品。憑門票購買桶仔雞，桶仔雞老闆再優惠100元（每隻雞限用門票乙張）