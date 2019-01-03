帝王級羊肉總匯！高雄全羊大餐超霸氣 　大啖東北烤羊腿

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋..

點評：想當個道地的東北人就要大啃羊肉

文、圖／高雄美食地圖

風味烤羊腿正宗東北菜霸氣登場

養生鮮羊肉鍋湯暖心房

隨著節氣轉換，即使在四季如春的南台灣，冬日冷瑟氛圍。最想要的，除了溫暖的被窩，就是熱騰的湯鍋。每年冬天都一定要吃沒吃到會思念的，就是這一味 〜羊肉爐啦。耶誕節聚餐、尾牙宴、團圓圍爐吃年菜，決定通通約來這裡，邊吃邊補剛剛好。

（攝影：阿雄 ／ 文字採訪：伊娃 ／ 高雄美食地圖版權所有）

◆ 羊肉料理的究極饗宴 回客來羊肉總匯

位於高雄鳳山區鳳捷路的「回客來羊肉總匯」，精采呈現來自東北烏蘇里江畔的原民美食，讓咱們無須跋山涉水深入無人之地，就能品嘗到最地道的豪邁大漠風味。

▲ 適合大肆燒烤的戶外座席，寬敞舒適又通透亮敞。

新開張的「回客來羊肉總匯」號稱引進純正東北風味，店家的自信是來自與大陸技術合作。

▲ 才剛開張沒多久，店裡頭一切都新亮著，整體環境十分乾淨明亮。

◆ 炭烤熱炒樣樣好 白片鍋湯不能少

那麼東北風味餐吃什麼？烤的一定要，包括烤羊腿、羊肉串、羊腰、羊心、羊肝、羊睪等全羊部位一應俱全。熱炒也是有的，麻油腰子、三杯羊皮、苦瓜羊肉等都是下飯首選。別錯過白片類，「回客來羊肉總匯」能做到水煮羊肉只有鮮甜卻不帶腥羶味。





羊肉爐也是必須，選用高雄大樹本地飼養的羊咩咩，肉質細膩油脂豐富。羊肉每天溫體現宰確保新鮮口感，吸引不少饕客嘗鮮，更是許多人今年冬天養生食補的口袋名單。

◆ 東北菜餚極富地方特色 有種粗曠中的細緻

都說東北菜粗曠豪放，不拘小節，像東北人一般熱情好客。你不信？請看〜





▲超霸氣招牌烤羊腿，僅限提前預約，因為這樣一隻烤羊腿光烤炙就得費上大半天。單點每份1,200元。





▲偌大的烤羊腿製作費時費工，必須先在大爐中以慢火烘烤至少1小時，再移至烤台上由師傅慢慢翻烤。





▲最後上桌的時候，是以盛裝了炭火的烤肉架拖著烤盤，以保持烤羊腿的熱度。

不用擔心，師傅是烤熟烤好了才呈上桌來，你只需要用隨附的特製長刀叉，隨自己喜愛的片肉下來吃，感受烤羊腿的豪氣與霸氣呀！寒冷的冬季，吃點烤羊腿自是禦寒又解饞，連不愛吃羊肉的人都能吃下好幾塊呢。

▲片下來烤羊腿單吃就很鮮美，肉香十足，也可以沾著帶有孜然風味的粉料，增加香氣。





▲ 看這烤羊排上鋪了滿滿的秘製調料，用手大方地抓起來吧！大口啃下一口，肉香辛香撲鼻而來，好過癮喔！

烤羊排用的是羊肋排部位，帶肉多肉質軟嫩，邊烤邊層層灑上東北風味調味料，風味獨到，氣味芳香濃烈。這樣一份烤羊排依份量多寡每份520〜700元。精選的羊排需先去油醃漬，再烘烤至外脆裡嫩，完全鎖住羊排的肉汁，鮮辣鹹香，口味獨特，讓人吃到最後都想把骨頭啃下去呢。吃了烤羊腿、烤羊排，還有一樣也是必點喔！那就是烤羊肉串兒〜

▲用長鐵串串起的羊肉塊，差不多像是骰子牛的感覺，是剛剛好入口的大小，從生的狀態開始烤，邊烤邊上六、七種調味料，包括孜然顆粒、孜然粉、芝麻、辣椒粉、微辣蔬菜粉等辛香灑料。





▲具有豐厚香氣的烤羊肉串，每串60元，現點現烤現吃。

烤好的肉串聞起來超香的，忍不住趕緊嗑一口，吃來瘦肥適中，肥美多汁，真是好吃，這能讓人一串接一串停不下來呢。

◆ 東北燒烤吃的是豪氣 水煮白片吃得則是鮮羊原味

汆白肉算是東北的經典名菜，不要看這白片三層肉好像很簡單，但這肉實在是Q彈得太要命，瘦肥層次分明，帶著淡淡甜味，很順口。

▲白片三層肉嫩而不生、透而不老、爛而不化，帶有咬勁，只是白汆而已卻完全沒有羊肉的腥羶味。

▲瞧瞧這層次！咬下去能夠很明顯地感受到肉的分層口感，沾點東北大醬也別有一番滋味呢。再來介紹這一道手抓羊扒吧。





▲手抓羊扒是東北地區極具代表性的傳統食物，其筋肉部位兼具，肉味鮮明，不羶不膩，色香味美。

◆ 此大豐收非彼大豐收 薄豆皮片兒豆味鮮蘸醬菜爽口

東北有一道經典名菜「東北大豐收」指的是料多味鮮的燉菜，但「回客來」的大豐收，指的是另外這個用薄豆皮片兒包裹鮮蔬醬菜與風味炒蛋的風味菜。

▲大豐收，滿滿一盤。（小盤每份350元，大盤每份500元）

▲就這樣把脆口的蘿蔔條、黃瓜條、紅椒條、蔥段等，用帶著豆香的薄豆皮托起來，別忘了加上特別醬料炒過有點鹹味的炒蛋，喜歡香菜的話也加一大把吧，這樣吃起來很清爽喔。配上滿桌羊肉料理挺能平衡口感。

▲視覺效果十足的剁椒魚頭，其實是滿有辣度的，每份500元。

◆ 養生鴛鴦雙品 養生美味羊肉湯 + 養生蕈菇湯

「回客來」的招牌養生美味羊肉湯是清燉口味的，用整頭羊加上骨架費時燉煮濃縮，有別於一般羊肉爐濃郁口味，帶著淡淡中藥甜香，冬天喝起來尤其暖心。另一款推薦湯底是養生蕈菇湯底，集30多種蕈菇精華，清爽甘甜，同樣也深受到顧客喜愛呢。養生鴛鴦雙湯底每份500元。

▲「回客來」的羊肉都是每天溫體現宰，不論涮哪種湯底都能品嘗到那份新鮮甘甜。不管寒流來不來，要吃最溫補養身的羊肉總匯，就快到「回客來」！

回客來羊肉總匯

地址：高雄市鳳山區鳳捷路57-1號

電話：07-703-0736

營業時間：

週一～週四: 上午11:00-14:00 晚上17:00-22:00

週五～週日: 上午11:00-14:00 晚上17:00-00:00

