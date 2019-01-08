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全台唯一「空中夜市」！眺望高雄夜景、逛攤位吃美食

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▲高雄英迪格。（圖／記者陳涵茵攝）

▲高雄英迪格Pier No.1打造空中夜市。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／綜合報導

空中酒吧、高空泳池，現在高雄還出現了高空夜市！高雄中央公園英迪格酒店空中酒吧Pier No.1，讓賓客可以躺在沙發上賞月亮小酌，一開幕就轟動全台，今年推出全新玩法「夜市人生復古趴」，把夜市搬到頂樓，即日起一路玩到農曆年。

高雄中央公園英迪格酒店頂樓的Pier No.1酒吧，2019年開春推出特別活動，把夜市搬到高樓頂，有滷味、鹹酥雞、烤香腸，讓你可以一邊看著絕美夜景，一邊打彈珠逛夜市，即日起到2月10日活動不間斷。

▲高雄英迪格酒店。（圖／高雄英迪格酒店提供）

▲高雄英迪格酒店將在頂樓設置彈珠攤與各式小吃攤。（圖／高雄英迪格酒店提供）

▲高雄英迪格酒店。（圖／高雄英迪格酒店提供）

▲各種夜市美食酒吧都吃得到。（圖／高雄英迪格酒店提供）

夜市人生復古趴現場有夜市人生小吃攤、夜市人生遊戲攤、香腸彈珠台，每周五、六晚DJ現場還有音樂表演，應景的紅包獎品當然也有，娃娃機夾紅包，讓遊客過年前先試試手氣。門票一人500元，包含小吃攤餐點任選2款、台灣啤酒一瓶或古早味紅茶牛奶一杯。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒。

▲高雄英迪格。（圖／記者陳涵茵攝）

▲美酒配夜市美食與夜景。（圖／記者陳涵茵攝）

此外，若穿著dress code復古服飾或吹高角度瀏海入場消費，並打卡上傳臉書或IG標記後，就可免費獲得shot一杯，快揪朋友把爸媽年輕復古服飾挖寶挖出來，來場難忘的高空復古微醺派對。

費用：500+10%/人
地址：高雄市新興區中山一路4號

關鍵字： 高雄旅遊 空中夜市 英迪格酒店

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