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CP值爆棚！台北火鍋超市頂級肉品只要百元價

點評：肉控（是在叫我嗎？）千萬別錯過餒＞＜
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▲沐樺頂級肉品火鍋超市。（影／溜出門提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

記者陳羿妏／綜合報導

近期火鍋超市正夯，因為民眾只需挑選完食材，結帳付款完成之後，便能入座開始下鍋煮，別於一般吃火鍋的方式都大多走套餐形式，火鍋超市開拓了另外一個多元選擇的市場，然而食材的新鮮程度以及選擇項目多寡更成重點，部落客溜出門就在《旅遊超爽的》分享台北一家老字號火鍋店最近改走超市火鍋鉻線，店內主打百元價格但皆是高檔肉品，以小錢擁有超高品質享受，火鍋控千萬不能錯過。

▲台北民生社區 沐樺頂級肉品火鍋超市。（圖／截圖自溜出門影片）

▲肉品的油花分布均勻超吸睛。（圖／截自溜出門影片，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

位於台北民生社區裡的沐樺頂級肉品火鍋超市，從店名便可以得知店內主打多種高級肉品，像是日本A5短角和牛、澳洲9+純種和牛、安格斯牛小排等多種高檔肉品，卻只要百元價格，除此之外，店內的海鮮產品有手工製作的純蝦仁漿、花枝漿，天使紅蝦一隻也是銅板價格就吃得到！店內的用餐方式為登記人數，挑選食材，完成結帳，帶位入座用餐，而湯頭的部分可以選擇昆布鍋、壽喜燒、麻辣鍋這三種湯底。

▲台北民生社區 沐樺頂級肉品火鍋超市。（圖／截圖自溜出門影片）

▲內用將酌收一人40元的高湯費，飲料部分可以加價30元無限暢飲，但店家不收服務費。

▲台北民生社區 沐樺頂級肉品火鍋超市。（圖／截圖自溜出門影片）

▲店家提供的海鮮除了有超大隻天使紅蝦外，還能買到新鮮干貝、透抽等，手工製作的丸子更是必買。

▲台北民生社區 沐樺頂級肉品火鍋超市。（圖／截圖自溜出門影片）

▲蔬菜的價格更是只需銅板的划算價格。

▲台北民生社區 沐樺頂級肉品火鍋超市。（圖／截圖自溜出門影片）

▲店家周年慶活動主打肉品全面買二送一，但只限店內用餐民眾使用。

沐樺頂級肉品火鍋超市
地址： 105台北市松山區三民路110巷4號
電話： 02 2760 0985
時間：週二至週五 17：30－22：00（週一公休），週六、週日 11：30－14：30、17：30－22：00

關鍵字： 沐樺頂級肉品火鍋超市 火鍋美食 台北火鍋 台北市美食

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