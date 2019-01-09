ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

一月暖冬倒數！入住星級飯店　補助完君悅最低6千、凱達1千5有找

ETtoday旅遊雲

▲台北君悅。（圖／台北君悅提供）

▲台北君悅最高享76折入住五星級飯店。（圖／台北君悅提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

一月暖冬補助加碼倒數中！五星飯店平時幾乎無折扣，想體驗五星奢華住宿現在最划算，像是台北君悅酒店即日起至2019年1月31日止配合「擴大國旅暖冬遊」住宿優惠活動，週間入住最高享76折，最低6千就能入住。

台北君悅酒店緊鄰地標台北101，座落於熱鬧的台北市信義商圈，應擴大國旅暖冬遊住宿優惠活動，透過酒店官網或電話預訂週日至週四期間標準房價或會員優惠價格，即可享每人每晚1000元，30歲以下或60歲以上最高1500元住宿折抵，每身分證字號僅限折抵一房一晚住宿費，補助金額直接折抵房費。

▲台北君悅。（圖／台北君悅提供）

▲台北君悅補助後最低六千即可入住。（圖／台北君悅提供）

以台北君悅酒店平日平均房價7400元計算，配合暖冬活動折抵最低5900元就能入住，活動期間同步加碼，現在加入凱悅酒店集團World Of Hyatt會員，可立即使用會員專屬房價入住，還可賺取入住點數積分，兌換全球凱悅集團免費住宿。

台北君悅
地址：台北市信義區松壽路2號
電話：02 2720 1234

▲凱達大飯店。（圖／凱達大飯店提供。）

▲凱達大飯店兩人房3千有找。（圖／凱達大飯店提供。）

除了東區台北君悅，位於台市西區鄰近西門町、龍山寺的凱達大飯店，也推出凱達暖冬遊住房加碼活動，凡除可享政府補助外，每房還可獲得餐飲抵用券500元，每房最高省2000元。搭配凱達美食饗樂趣住房專案兩人房只要2999元起，加上補助最高1500元，兩人只要1499元，包含住宿一晚、百宴自助餐及98酒吧指定酒暢飲兩人同行第二人半價、家宴中餐廳180元港點兩客及萬華特約店家優惠，還能抽總價值50萬好禮。

凱達大飯店
地址：台北市萬華區艋舺大道167號
電話：02 2306 6777

＊上述住房補助適用資格需持有中華民國身分證，入住前需先至「台灣旅宿網擴大國旅觀光暖冬遊」住宿活動專區登錄個人基本資料。

關鍵字： 台北君悅 星級酒店台北 暖冬補助

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

微風南山各樓層餐飲品牌全攻略

高雄駁二「棧庫群」開放新景點超好拍

苗栗炮仗花開了！朝聖黃金瀑布花海

第一次就上手的湖景輕露營

新景點！解秘瑞穗「南歐莊園城堡」

微風南山開幕這10家「買一送一」

新莊超霸氣草莓蛋糕　草莓多到炸出來

泰國落地簽證免費延長至4月30日

香港最好吃素食餐廳「心齋」登台　

熱門行程

最新新聞更多

台鐵春節車票「西部幹線」00:00開..

隱身台北中山站的巷弄餐酒館

暖冬補助倒數！台北君悅6千有找

專家5理由建議機上Wifi最好別買

綠委提設「寵物返鄉車廂」　雙鐵回應了

台中貓貓蟲咖波實體店開幕萌翻！

高雄山中仙境「百株河津櫻」綻放！

小馬爾地夫！4月直飛越南芽莊

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366