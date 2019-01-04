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故宮南院調降！停車30分免費、接駁一日30元　嘉義人3點後免費

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故宮南院（圖／國立故宮博物館提供。）

▲故宮南院2019年起停車費、接駁費調降。（圖／國立故宮博物館提供，下同。）

記者陳涵茵／台北報導

故宮南院博物館繼嘉義人下午3點門票免費後，又一波調降優惠，故宮南院在2018年與BOT廠商樺璽解約後，停車場與接駁車暫停收費，2019年重新招標元旦起公告新收費標準，停車費前30分鐘免費、每小時則調降至20元；園區接駁車單次15元，並推出全新的30元一日接駁遊園券。

▲故宮南院接駁車。（圖／故宮南院提供）

▲故宮南院接駁車。

▲故宮南院接駁車。（圖／故宮南院提供）

▲故宮南院接駁中巴。

故宫南院博物館區20公頃、園區50公頃，除了逛博物館展內，戶外還有跨湖景觀橋至美橋、人工湖、水景花園、熱帶花園、慶典花園等區域，園區有藝術之丘與戶外展品可逛，因腹地廣大多遊客會選擇搭乘接駁車移動。故宮南院表示，園區內的接駁車共有高爾夫球車與中巴兩種形式，園內的接駁乘車點共有博物館入口、大門與北側三處，遊客可以自行選擇漫步或搭接駁車遊園，2019年起接駁車從原本50元調降至單次15元且推出一日遊園券30元新方案。

國立故宮博物院南部院區。（故宮南院）（圖／記者陳睿中攝）

▲故宮南院面積廣達70公頃。（圖／Ettoday資料照）

停車費用部分也通通調降，355個小客車位每小時20元、前30分鐘免費，當日最高收費150元，身心障礙車輛則免費，故宮南院表示停車費調降後，希望能讓遊客逛展逛得更緩慢愜意。針對館內餐廳牛肉麵套餐高達500元的聲浪，官方則表示因國際國際級博物館標準規定館內不能用明火，餐點製作繁瑣反應到成本上，對此已和招標廠商溝通做出調降，未來重新招標時也會調整餐點內容。

另外，故宮南院宣布延長嘉義縣市居民下午3點以後，憑身分證件到售票口取免費票入館參觀優惠措施，延長到2019年12月31日止，外縣市民眾的門票則為150元，未滿18歲、平日65歲以上者、本國學生、持有身心障礙手冊者及其陪同者1名皆為免費。

＊故宮南院
地點：嘉義縣太保市故宮大道888號
時間：博物館09：00至17：00；園區12月至2月6：30至21：30（週一公休）
門票：全票150元；優待票75元（65歲以上者本國籍假日）

關鍵字： 嘉義旅遊 故宮南院 優惠快訊

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