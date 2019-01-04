嘉義人身份證、中正南華學生證亮出來！一月住富野渡假酒店0元

▲嘉義富野渡假酒店推嘉義人0元入住優惠。（圖／擷取自《嘉義富野渡假酒店》臉書專頁。）



記者陳涵茵／綜合報導

暖冬狂燒全台！一月暖冬補助再加碼，各縣市飯店看準商機紛紛把握機會推出促銷優惠，嘉義富野渡假酒店推出最狂暖冬優惠，於官方臉書上公告一月起嘉義鄉親暖冬遊，符合條件入住雙人房平日只要0元，持有中正大學或南華大學學生證或教職證也通通免費。

▲嘉義人一月免費入住原價4200元房型。（圖／取自嘉義富野渡假酒店）



嘉義富野渡假酒店1月1日祭出超狂暖冬大禮，配合擴大國旅暖冬遊計畫推出嘉義鄉親暖冬遊，身分證字號英文字母「Q」或「I」開頭、出生地欄位為嘉義縣市、住址欄位為嘉義縣市者，持有中正大學或南華大學之學生證、或教職員證件，到1月31日止平日通通免費入住原價4200的雙人房型，還佛心含2客自助式早餐。

官方也提醒遊客訂房前，先至台灣旅宿網擴大暖冬遊活動專頁進行身分證件登錄，每位民眾憑身份證只享一次優惠，當身分證登錄後則無法再以補助方式於其他間飯店做使用。

＊符合以下身份免費入住

1.身分證字號英文字母「Q」或「I」開頭者

2.身分證所登載之「出生地」欄位為嘉義縣/市者

3.身分證所登載之「住址」欄位為嘉義縣/市者

4.持有中正大學或南華大學之學生證、或教職員證件

地址：嘉義縣民雄鄉三興村升學一街19號

期間：2019/1/1~1/31，週日至週四（週五、週六、補班日及連續假日期間不適用）

官網：點此