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正宗日式炸肉餅只要銅板價50元　金葉名氣餅1/10開賣

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▲正宗日式炸肉餅只要銅板價50元　金葉名氣餅1/10開賣。(圖／金葉名氣餅提供)
▲正宗日式炸肉餅只要銅板價50元，金葉名氣餅1/10開賣。(圖／金葉名氣餅提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

來自日本株式会社UMA PRO在台子公司金葉國際餐飲集團所創立的「金葉名氣餅」，是全台唯一提供正宗日式炸肉餅專門店，整間店只賣「牛肉炸肉餅」，而且每份炸肉餅只要銅板價50元，開幕首四日（1/10～1/13），推出消費打卡拍照上傳，即可獲「名氣餅」一份。

金葉名氣餅店鋪僅販售單一款商品「牛肉炸肉餅」，是由集團裡的「UMAMist（旨味創造者）」千葉憲二社長所經營的銀座名店「MAKANAIKIICHI和食料理店」中的明星商品發展而來，整合金子真也、辻田雄大、田中剛其他三位社長的意見後，創造出肉質飽滿、香甜多汁的日式炸肉餅，並將日本店價900日圓的價格，在台以親民的銅板價50元販售。

▲正宗日式炸肉餅只要銅板價50元　金葉名氣餅1/10開賣。(圖／金葉名氣餅提供)
▲金葉名氣餅店名是以日本炸肉餅MENCHI的發音相似中文的「名氣」來命名。

金葉名氣餅店名是以日本炸肉餅MENCHI的發音相似中文的「名氣」來命名，希望日本國民美食的炸肉餅，也能在台灣同享高人氣。值得一提的是，在日本有不少知名店舖的炸肉餅，也都是由金葉名氣餅的千葉憲二社長所技術指導。

名氣餅採以肥瘦1：2比例的100%牛絞肉製作，將絞肉揉捏至相較一般炸肉餅內餡更為細緻的肉漿狀態，由於台灣洋蔥水分較少，使得洋蔥與絞肉混合捏製的內餡比例，就必須下足功夫調整。此外，口感酥脆，咬下內餡流出肉汁的秘訣，就在於乾粉與麵包粉的雙重保護；乾粉必須均勻且細緻地沾裹肉餡，接著再上蛋液與麵包粉後，才能使肉汁完全被鎖住，卻又不致於使口感過度乾厚。

▲正宗日式炸肉餅只要銅板價50元　金葉名氣餅1/10開賣。(圖／金葉名氣餅提供)
▲金葉名氣餅店舖也售精品茶的「&CHA」（和茶）茶飲品牌，每瓶50元。

金葉名氣餅全球首店將在1月10日於微風南山B2美食街開幕，開幕首四日（1月10日～1月13日），推出消費打卡拍照上傳，即可獲「名氣餅」一份，打卡越多送越多。

除了銅板價的名氣餅，金葉名氣餅店舖也售精品茶的「&CHA」（和茶）茶飲品牌，以無添加色素的自然茶葉冷泡16小時，引領出台灣包種茶、香片、紅玉紅茶的豐厚茶香與清爽口感，不僅可緩和味蕾，更合適搭配不同料理。於店舖同樣以50元銅板價販售。

金葉名氣餅微風南山店
電話：02-27237832
地址：台北市信義區松智路17號B2 (32櫃位)

關鍵字： 美食情報 炸肉餅 金葉名氣餅

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