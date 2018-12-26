想預約等半年！台中超人氣檸檬塔、蝴蝶酥　玫瑰花瓣超美

點評：想當下午茶貴婦竟然這摸難

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

cream tea 台中人氣檸檬塔，經常在IG、臉書上看到朋友分享它的美照，cream tea檸檬塔的玫瑰造型不讓人注意到都很困難，夯到連各大媒體都來報導，想吃還得等上半年才排的到，司康、蝴蝶酥也很多人推薦，台中取貨門市就在新光三越、台中大遠百後方，台中宅配甜點。

台中甜點越來越多宅配、團購美食，多款人氣手工蛋糕、甜點都走工作室路線，想吃只能追蹤店家粉絲頁或是下單購買，等待取貨那天的到來。之前看到朋友分享cream tea檸檬塔時，立刻上網下單預定，想不到這麼一等就是半年的時間，幸好接近取貨時間還有發簡訊通知。

cream tea檸檬塔青綠色的外盒很有質感，沒有浮誇的塗鴉或顏色，簡單耐看

打開盒子後，立刻被那9朵玫瑰花吸引走目光，金光閃閃！！瑞氣千條！！真的很漂亮

cream tea家常檸檬塔會附贈一張小卡，上方寫著:使用有生產履歷的四季檸檬與法國產區限定奶油煮成濃郁內餡，填入添加鹽之花的杏仁甜塔皮。這是最簡單純粹的美好。

每個檸檬塔都有使用包材保護，以免變形走鐘。

檸檬塔皮酥脆，檸檬奶油內餡的酸度偏高一些，不過對於喜歡吃酸的我而言，很剛好。內餡滑順綿密不膩口，酸度解了甜膩感，上方的檸檬皮散發出來的青香，更有畫龍點睛的效果





享用甜點美食過程，還能欣賞師傅用心擠上去的玫瑰花瓣

cream tea檸檬塔整體都不錯，只是等待時間有點久一點，目前一盒9顆檸檬塔售價530元，平均單價一顆約莫60元，和一般甜點店相比，接受度高好多。等不了這麼久的人，在台中美術館旁的波波尼耶法式手作甜點也不錯吃，不同感受一樣美味。

Cream Tea 台中檸檬塔

地址：台中市西屯區惠中二街26號

電話：04-2251-2636

營業時間：8:30~18:00

