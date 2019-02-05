劇迷朝聖點再加1！苗栗神社鳥居驚見《你的名字》對望場景

▲苗栗稻荷神社近日被發現與《你的名字》場景十分雷同。（圖／IG@jatraveling提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲崎頂車站也因《你的名字》爆紅，至今仍有不少人拍照打卡。（圖／IG@rubyohiyo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

「假如我們相遇，肯定一眼就能認出彼此」這句浪漫台詞出自新海誠2016年的賣座電影《你的名字》，上映至今仍餘波未息，竹南崎頂車站一處彷彿片中兩人相認的場景被肉搜後爆紅，近日，苗栗一處神社遺址也有類似元素，讓部落客傑森_Jason_旅行履行中直呼：一撇眼覺得根本就是你的名字拍攝場景！





▲貌似劇中場景的階梯位在聯合大學後方，是「苗栗稻荷神社遺址」。（圖／IG@jpecho提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

貌似劇中場景的階梯位在聯合大學後方，是「苗栗稻荷神社遺址」，通過水泥大型鳥居後，前往神社遺址的石階梯中央，同樣有片中出現的長長扶手，伴隨四周蓊鬱的山林圍繞，一男一女凝視對望，和電影中場景確實有幾分雷同。

▲長長扶手，伴隨四周蓊鬱的山林圍繞，和電影中場景確實有幾分雷同。

興建於日治時期的神社雖已遭拆除，未能窺見全貌，剩下鳥居巍峨矗立著，反而增添一股想像空間。但別以為只有巨大鳥居！一位熱愛搜尋台灣鳥居的IG網友JP 台湾男子漢 ジェイピー表示，3層參道石垣保留很完整，現場也能找到多座石燈籠遺跡，也有神社解說碑能了解歷史來龍去脈，有很多細節可細細領略。

即便路過的學生眾多，但仔細停下腳步欣賞的人卻很少，劇迷們不妨將此處也收進朝聖名單吧！

▲現場也保留神社解說碑能了解歷史。



苗栗稻荷神社遺址

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