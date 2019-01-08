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探秘快手刀！台南歐風古堡內藏400隻蝙蝠　預約至2月底

點評：好神秘的地方！
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▲國定古蹟原臺南水道蝙蝠生態區。（圖／臺南市政府文化局）

▲原臺南水道蝙蝠生態區本階段將開放到今年2月底，想一探秘境的民眾建議提早預約！（圖／臺南市政府文化局提供）

旅遊中心／綜合報導

國定古蹟原台南水道因外觀酷似歐洲宮廷式城堡，吸引民眾前來拍照打卡，內部則為台灣原生蝙蝠的棲息地，台南市府文化局表示，自從去年10月開放預約參觀後，民眾申請相當踴躍，但由於蝙蝠繁殖期將至，蝙蝠生態區本階段將開放到今年2月底，想一探秘境的民眾建議提早預約！

台南市府文化局評估，每日有總量管制的預約來訪人數下，蝙蝠狀況仍屬良好不受干擾。但由於蝙蝠繁殖期即將到來，蝙蝠生態區本階段將開放到今年2月底，待繁殖期結束後，最快在今年10月後，淨水池內部才會再次對外開放。

文化局表示，其中台灣葉鼻蝠更是台灣特有種，在淨水池修復完成前就已於此棲息。提醒來訪民眾，為維護參觀品質，蝙蝠生態區每日僅開放4梯次並進行總量管制，參觀票價每人25元，隨票附贈限量明信片，門票收入將做為蝙蝠保育及維護園區使用。除蝙蝠生態區內部須購票外，園區其他空間於開館時間均為自由參觀。

百年城堡內藏百隻蝙蝠　台南原水道拍美照還能探險

▲國定古蹟原台南水道範圍包含「水源地區」與「淨水池區」，總佔地56公頃。（圖／原台南水道-淨水池區臉書專頁）

台南市政府指出，國定古蹟原台南水道全區範圍包含「水源地區」與「淨水池區」，總佔地56公頃，今年即將修復完工的「水源地區」結合緊鄰的山上苗圃，全區規劃為「山上花園水道博物館」，預計將成為結合歷史文化及觀光休憩的新景點。

國定古蹟原臺南水道蝙蝠生態區
地址：臺南市山上區新莊里新庄59之18號
電話：06-5782811（週一休館）
參觀票價：每人25元（符合免費身份者請持證明文件）
預約網址：goo.gl/STmbzU

關鍵字： 台南旅遊 原臺南水道蝙蝠生態區 原臺南水道 台南歐風古堡 台南百年古堡

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